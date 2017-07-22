Самой известной и продвинутой российской умной колонкой считается Яндекс.Станция. Позднее Яндекс выпустил её младшую сестру - Яндекс.Станцию Мини. А теперь примеру Яндекс решила последовать и компания Mail.ru Group, предложившая свою первую смарт-колонку с простым и говорящим названием «Капсула».
Как и Яндекс.Станция, новая «Капсула» использует голосовой помощник. Причём в случае с разработкой Mail.ru Group речь идёт не об Алисе, а о фирменном голосовом помощнике «Маруся», впервые увидевшем свет ещё в прошлом году. Как и любой другой ассистент, «Маруся» умеет отвечать на вопросы, рассказывать о последних новостях, управлять музыкой и даже играть с ребенком. Она позволяет управлять устройствами умного дома, поддерживает RFID-карты и позволяет совершать звонки по просьбе пользователя. Правда, только через «ВКонтакте».
Что касается самой «Капсулы», то она заключена в относительно компактный корпус с размерами 222 х 153 х 110 мм, чем-то действительно напоминающий обычную капсулу, и использует ткань особой текстуры. Колонка оснащается большим 76-мм низкочастотным динамиком мощностью 25 Вт, активным 5-Вт высокочастотным динамиком диаметром 20 мм и 82-мм пассивным излучателем. Картину дополняют 6 микрофонов для распознавания речь, а в Mail.ru Group отмечают, что колонка самостоятельно подстраивается под звучание разных жанров.
«Капсула» поддерживает беспроводные интерфейсы Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 LE и NFC. Она уже доступна для предзаказа по цене 6 990 рублей с началом продаж до конца первого квартала.
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