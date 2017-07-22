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Mail.ru Group выпустила умную колонку «Капсула» с голосовым помощником «Маруся»

29 января 2020, 09:11


Икона стиля Apple AirPods стала намного доступнее

Самой известной и продвинутой российской умной колонкой считается Яндекс.Станция. Позднее Яндекс выпустил её младшую сестру - Яндекс.Станцию Мини. А теперь примеру Яндекс решила последовать и компания Mail.ru Group, предложившая свою первую смарт-колонку с простым и говорящим названием «Капсула».

Умная колонка «Капсула» с голосовым помощником «Маруся»


Как и Яндекс.Станция, новая «Капсула» использует голосовой помощник. Причём в случае с разработкой Mail.ru Group речь идёт не об Алисе, а о фирменном голосовом помощнике «Маруся», впервые увидевшем свет ещё в прошлом году. Как и любой другой ассистент, «Маруся» умеет отвечать на вопросы, рассказывать о последних новостях, управлять музыкой и даже играть с ребенком. Она позволяет управлять устройствами умного дома, поддерживает RFID-карты и позволяет совершать звонки по просьбе пользователя. Правда, только через «ВКонтакте».

Что касается самой «Капсулы», то она заключена в относительно компактный корпус с размерами 222 х 153 х 110 мм, чем-то действительно напоминающий обычную капсулу, и использует ткань особой текстуры. Колонка оснащается большим 76-мм низкочастотным динамиком мощностью 25 Вт, активным 5-Вт высокочастотным динамиком диаметром 20 мм и 82-мм пассивным излучателем. Картину дополняют 6 микрофонов для распознавания речь, а в Mail.ru Group отмечают, что колонка самостоятельно подстраивается под звучание разных жанров.

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«Капсула» поддерживает беспроводные интерфейсы Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 LE и NFC. Она уже доступна для предзаказа по цене 6 990 рублей с началом продаж до конца первого квартала.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор гарнитуры Mpow H7 Plus. Попавшая к нам гарнитура Mpow H7 Plus далеко не идеальна. Но, с другой стороны, среди беспроводных решений противопоставить ей что-либо с таким же сочетанием стоимости и качества звука весьма затруднительно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Mpow H7 Plus: беспроводная гарнитура с проводом".

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