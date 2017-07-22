Анонс нового складного смартфона Samsung Galaxy Z Flip пройдёт уже 11 февраля. И незадолго до этого события нашим коллегам из Winfuture.de удалось получить подробные характеристики этого аппарата и узнать о его стоимости.
Носящая кодовое название Galaxy Bloom раскладушка Samsung Galaxy Z Flip весит 183 г и имеет размеры 87,4 x 73,6 x ~17,3 в сложенном и 167,9 x 73,6 x ~7,2 мм - в разложенном состоянии. Задняя панель телефона защищена стеклом Gorilla Glass 6, а специальное программное обеспечение делает новинку идеальным смартфоном для пользователей таких приложений, как Instagram.
Samsung Galaxy Z Flip оснащается 6,7-дюймовым гибким дисплеем Super AMOLED Dynamic с разрешением 2636х1080 пикселей и соотношением сторон 22:9. Он поддерживает HDR10+ и функцию Always-On Display. А в отверстии в экране смартфона установлена фронтальная 10-Мп камера. Тыльная камера - сдвоенная. Она использует пару 12-Мп сенсоров, один из которых имеет ультраширокоугольную оптику. Камера поддерживает оптическую стабилизацию изображения и функцию записи 4К-видео на 60 к/с против 4К-видео на 30 к/с у селфи-камеры.
За производительность смартфона отвечает чипсет Snapdragon 855+, работающий в паре с 8 Гбайт ОЗУ. Всё это дополняется 256 Гбайт флеш-памяти UFS 3.0, поддержкой облачных сервисов Samsung Cloud, Google Drive и Microsoft OneDrive, VoLTE, Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.0, NFC, портом USB-C и аккумулятором ёмкостью 3300 мАч с поддержкой 15-Вт быстрой и 9-Вт беспроводной зарядки. В то же время, у новинки нет ни 3,5-мм аудиоразъёма, ни слота microSD, ни поддержки новомодных 5G-сетей.
Samsung Galaxy Z Flip появится в Европе 14 февраля по цене около 1500 евро (104 000 рублей).
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