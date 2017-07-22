Обнародование квартального отчёта AMD не только раскрыло финансовые показатели американского гиганта, но и позволило узнать о ближайших планах компании по выпуску новых графических продуктов. И именно это можно назвать главным итогом прошедшего мероприятия AMD.
Генеральный директор AMD, Лиза Су (Lisa Su), официально подтвердила, что уже в этом году компания выпустит первые графические процессоры на архитектуре RDNA второго поколения. Она ничего не сказала о возможностях новых продуктов, но, судя по многочисленным утечкам о будущих игровых консолях, они получат аппаратную поддержку технологии трассировки лучей.
Архитектуре RDNA второго поколения, или просто RDNA2, приписывается новый 7нм+ техпроцесс EUV от TSMC, позволяющий увеличить число транзисторов и тактовую частоту графики. Они будут поддерживать технологию затенения с переменной скоростью (Variable Rate Shading, VRS) и, как мы и писали выше, трассировку лучей.
Более подробная информация о новых видеокартах AMD, скорее всего, окажется раскрыта на конференции «День инвестора», которая будет проведена AMD в марте.
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