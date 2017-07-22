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Флагманская серия Huawei P40 окажется дешевле из-за отсутствия сервисов Google

29 января 2020, 12:59


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Huawei не может не понимать, что смартфоны без приложений и сервисов Google выглядят куда менее привлекательно в глазах пользователей. И перед Huawei стоит непростая задача - убедить потенциальных клиентов покупать её смартфоны, несмотря на отсутствие у них привычных многим сервисов. Одним из эффективных способов такого убеждения может стать снижение стоимости гаджетов. И информаторы уверены, что новая флагманская линейка Huawei P40 окажется заметно дешевле, чем предполагалось ранее.

Huawei P40 окажется дешевле из-за отсутствия сервисов Google


В частности, один из источников утверждает, что на старте продаж стоимость смартфонов серии Huawei P40 будет варьироваться от 3599 до 6599 юаней (от 470 до 865 евро). Хотя до этого считалось, что обычный Huawei P40 появится в продаже по цене от 599 евро, Huawei P40 Pro можно будет купить за 799 евро и выше, а помимо этого на рынке должна была появиться премиальная модель линейки стоимостью от 1000 евро.

Снижение стоимости всех смартфонов флагманской линейки действительно может стать очень умным ходом Huawei для компенсации отсутствия в них сервисов Google. Тем более, что китайцы не сидят без дела и в последний год активно разрабатывает собственные аналоги приложений Google. И уже новые Huawei P40 будут предлагаться с фирменными мобильными сервисами Huawei Mobile services (HMS).


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Не последнюю роль в этом сыграли и $40, взимаемые Google за возможность установки на смартфоны своих сервисов. Эта сумма, фактически сэкономленная Huawei, сделает снижение стоимости гаджетов не такой болезненной. Но главный вопрос в другом - готовы ли пользователи покупать более доступные смартфоны, но без привычных им сервисов Google?



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона vivo NEX 3. Если вы всё ещё думаете, что инновации являются уделом флагманов A-брендов, то вы не держали в руках продукцию vivo. Эта китайская компания быстро внедряет в свои смартфоны самые смелые «фишки», а серия NEX так и вовсе способна удивить функциональностью и качеством даже самого заядлого гика. Собственно, о новейшем представителе линейки этих смартфонов сегодня и пойдёт речь. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор vivo NEX 3: футуристичный флагман для тех, кто в теме".

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