Nokia никогда не чуралась выпуска простых сотовых телефонов. Не делает этого и компания HMD Global, которой достаточно давно перешли права на бренд Nokia. Поэтому мы нисколько не удивились, узнав о разработке нового телефона Nokia 400 4G.
Как стало известно, новый Nokia 400 4G имеет индекс TA-1208. Смартфон уже получил сертификаты Wi-Fi Alliance и Bluetooth SIG. И это позволило узнать о некоторых возможностях пока не представленного гаджета. Среди них фигурируют, как присущие многим Bluetooth 4.2 и Wi-Fi 802.11 b/g/n, так и способность работать в LTE-сетях, что, в общем-то, не вызывает удивления ещё со времён появления телефона Nokia 3310 4G, также наделённого поддержкой LTE.
Уточняется, что новинка построена на процессоре Unisoc. Но куда интереснее оказался другой момент. Дело в том, что в документах упоминается GAFP, которая, скорее всего, станет специальной модификацией операционной системы Android, рассчитанной на использование в сотовых телефонах. И именно на её основе будет работать новый Nokia 400 4G.
Косвенные данные о такой разработке появились ещё в прошлом году, когда в сети был замечен телефон Nokia, работающий под управлением Android 8.1. Устройство проходило в листинге, как телефон на базе GAFP OS, но с тех пор мы не встречались ни с какими слухами о планах Google по движению в этом направлении.
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