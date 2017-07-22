РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Nokia выпустит сотовый телефон под управлением Android

29 января 2020, 14:38


Сверхпопулярный смартфон Xiaomi Redmi 8 теперь с огромной скидкой

Nokia никогда не чуралась выпуска простых сотовых телефонов. Не делает этого и компания HMD Global, которой достаточно давно перешли права на бренд Nokia. Поэтому мы нисколько не удивились, узнав о разработке нового телефона Nokia 400 4G.

Nokia выпустит сотовый телефон под управлением Android


Как стало известно, новый Nokia 400 4G имеет индекс TA-1208. Смартфон уже получил сертификаты Wi-Fi Alliance и Bluetooth SIG. И это позволило узнать о некоторых возможностях пока не представленного гаджета. Среди них фигурируют, как присущие многим Bluetooth 4.2 и Wi-Fi 802.11 b/g/n, так и способность работать в LTE-сетях, что, в общем-то, не вызывает удивления ещё со времён появления телефона Nokia 3310 4G, также наделённого поддержкой LTE.

Nokia выпустит сотовый телефон под управлением Android


Уточняется, что новинка построена на процессоре Unisoc. Но куда интереснее оказался другой момент. Дело в том, что в документах упоминается GAFP, которая, скорее всего, станет специальной модификацией операционной системы Android, рассчитанной на использование в сотовых телефонах. И именно на её основе будет работать новый Nokia 400 4G.


Here is the Google Android powered Feature phone by Nokia from rider on Vimeo.



Косвенные данные о такой разработке появились ещё в прошлом году, когда в сети был замечен телефон Nokia, работающий под управлением Android 8.1. Устройство проходило в листинге, как телефон на базе GAFP OS, но с тех пор мы не встречались ни с какими слухами о планах Google по движению в этом направлении.

Икона стиля Apple AirPods стала намного доступнее




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона vivo NEX 3. Если вы всё ещё думаете, что инновации являются уделом флагманов A-брендов, то вы не держали в руках продукцию vivo. Эта китайская компания быстро внедряет в свои смартфоны самые смелые «фишки», а серия NEX так и вовсе способна удивить функциональностью и качеством даже самого заядлого гика. Собственно, о новейшем представителе линейки этих смартфонов сегодня и пойдёт речь. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор vivo NEX 3: футуристичный флагман для тех, кто в теме".

Читайте также:

  • Флагманская серия Huawei P40 окажется дешевле из-за отсутствия сервисов Google
  • Большая утечка о Samsung Galaxy Z Flip: подробные характеристики и цена складного смартфона
  • Большая утечка о Nokia 1.3 и Nokia 5.2: характеристики и стоимость недорогих смартфонов
  • Motorola наконец-то выпустит первый за несколько лет флагманский смартфон
  • Большая утечка о Nokia 8.2 5G: выдвигающаяся камера и чипсет Snapdragon 765

    • предыдущая новость
    Флагманская серия Huawei P40 окажется дешевле из-за отсутствия сервисов Google

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Главные новости за неделю Обзор vivo NEX 3: футуристичный флагман для тех, кто в теме Главные новости за неделю Лучшее на CES 2020: версия THG.ru Главные новости за неделю
    Главные новости за неделю Обзор смартфона vivo NEX 3 Главные новости за неделю Лучшее на CES 2020 Главные события 2019 года
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    29 января, 2020

    Nokia выпустит сотовый телефон под управлением Android

    Флагманская серия Huawei P40 окажется дешевле из-за отсутствия сервисов Google

    Графика AMD на архитектуре RDNA второго поколения официально выйдет в 2020 году

    Большая утечка о Samsung Galaxy Z Flip: подробные характеристики и цена складного смартфона

    Mail.ru Group выпустила умную колонку «Капсула» с голосовым помощником «Маруся»

    28 января, 2020

    CacheOut: у процессоров Intel обнаружили очередную уязвимость

    Большая утечка о Nokia 1.3 и Nokia 5.2: характеристики и стоимость недорогих смартфонов

    Motorola наконец-то выпустит первый за несколько лет флагманский смартфон

    Большая утечка о Nokia 8.2 5G: выдвигающаяся камера и чипсет Snapdragon 765

    Новая консоль Microsoft Xbox может оказаться производительнее, чем ожидалось

    Селфи-камера iPhone 11 Pro Max не показала ничего выдающегося

    Avast уличили в продаже данных пользователей

    Apple работает над моноблоком с принципиально новым дизайном

    27 января, 2020

    В сети засветились две новые мобильные видеокарты от Nvidia

    Сбои в работе USB-C в ноутбуках Lenovo ThinkPad были вызваны ПО Intel

    Первые умные часы Oppo получат функцию ЭКГ

    Системные требования Warcraft III: Reforged оказались удивительно демократичны

    Nokia 9.2 на чипсете Snapdragon 865 выйдет в первой половине 2020 года

    Canyon выпустил новую линейку детских смарт-часов Polly

    Motorola назвала нормой складки и неровности на гибких дисплеях смартфонов

    ССЫЛКИ