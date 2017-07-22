Уже скоро японская Sony представит свой новый флагманский смартфон. Гаджет фигурирует в слухах под самыми разными именами, начиная от вполне привычных Sony Xperia 2, Xperia 5 и заканчивая совсем уж экзотическими Xperia 0 и Xperia 1.1. Но для большей простоты мы будем называть новинку Sony Xperia 2.
Итак, согласно последним слухам, Sony Xperia 2 будет комплектоваться батареей ёмкостью 4000 мАч, что станет большим шагом вперёд по сравнению с 3300 мАч у его предшественника. Хотя, по другим данным, новинка может получить ещё более мощный аккумулятор на 4400 мАч.
За производительность смартфона отвечает новейший флагманский чипсет Snapdragon 865 с 5G-модемом Snapdragon X55, дополняемый до 12 Гбайт ОЗУ и современной операционной системой Android 10. Дисплей смартфона имеет высокое разрешение 4К и вытянутое соотношение сторон 21:9, а его диагональ, по слухам, находится на уровне 6,6 дюйма.
Sony Xperia 2 приписываются фронтальная 8-Мп камера и четыре камеры сзади: основная 64-Мп или 48-Мп, два 12-Мп сенсора с ультраширокоугольной и телефото-оптикой, а также ToF-датчик глубины. Корпус смартфона защищён от воды по стандарту IP68. В нём предусмотрены NFC-чип, сканер отпечатков пальцев на боковой грани и разъём для наушников.
Sony Xperia 2, скорее всего, будет показан на выставке MWC 2020, а цена смартфона ожидается на уровне $900 (56 300 рублей).
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