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Sony Xperia 2 оснастят 4К-экраном, флагманским процессором и мощным аккумулятором

29 января 2020, 16:09


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Уже скоро японская Sony представит свой новый флагманский смартфон. Гаджет фигурирует в слухах под самыми разными именами, начиная от вполне привычных Sony Xperia 2, Xperia 5 и заканчивая совсем уж экзотическими Xperia 0 и Xperia 1.1. Но для большей простоты мы будем называть новинку Sony Xperia 2.

Sony Xperia 2


Итак, согласно последним слухам, Sony Xperia 2 будет комплектоваться батареей ёмкостью 4000 мАч, что станет большим шагом вперёд по сравнению с 3300 мАч у его предшественника. Хотя, по другим данным, новинка может получить ещё более мощный аккумулятор на 4400 мАч.

За производительность смартфона отвечает новейший флагманский чипсет Snapdragon 865 с 5G-модемом Snapdragon X55, дополняемый до 12 Гбайт ОЗУ и современной операционной системой Android 10. Дисплей смартфона имеет высокое разрешение 4К и вытянутое соотношение сторон 21:9, а его диагональ, по слухам, находится на уровне 6,6 дюйма.

Sony Xperia 2 приписываются фронтальная 8-Мп камера и четыре камеры сзади: основная 64-Мп или 48-Мп, два 12-Мп сенсора с ультраширокоугольной и телефото-оптикой, а также ToF-датчик глубины. Корпус смартфона защищён от воды по стандарту IP68. В нём предусмотрены NFC-чип, сканер отпечатков пальцев на боковой грани и разъём для наушников.

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Sony Xperia 2, скорее всего, будет показан на выставке MWC 2020, а цена смартфона ожидается на уровне $900 (56 300 рублей).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона vivo NEX 3. Если вы всё ещё думаете, что инновации являются уделом флагманов A-брендов, то вы не держали в руках продукцию vivo. Эта китайская компания быстро внедряет в свои смартфоны самые смелые «фишки», а серия NEX так и вовсе способна удивить функциональностью и качеством даже самого заядлого гика. Собственно, о новейшем представителе линейки этих смартфонов сегодня и пойдёт речь. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор vivo NEX 3: футуристичный флагман для тех, кто в теме".

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