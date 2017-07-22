NZXT анонсировала пять новых жидкостных систем охлаждения, которые вошли в две серии Kraken X-3 и Z-3. Новинки получили названия Kraken X53, Kraken X63, Kraken X73, Kraken Z63 и Kraken Z73.
В первую очередь, стоит отметить жидкостные системы охлаждения серии Kraken Z-3. Системы охлаждения данной серии получили в свое распоряжение 24-битный круглый 60 мм ЖК-дисплей, расположенный на насосном блоке. Данный дисплей может быть полностью настроен пользователем, на него можно как вывести системную информацию, так и воспроизвести анимированные GIF-файлы или вывести какое-либо статичное изображение. Версия охлаждающей системы Kraken Z63 укомплектована 280 мм радиатором с двумя 120 мм вентиляторами, версия Kraken Z73 получила в распоряжение 360 мм радиатор.
Системы охлаждения серии Kraken X-3 больше похожи на ранее существующие жидкостные системы охлаждения данного производителя. Новинки не могут похвастаться наличием ЖК-дисплея, как системы охлаждения серии Kraken Z-3, на их насосном блоке расположено светодиодное кольцо, которое стало на 10% больше, чем у ранее выпущенных охлаждающих систем от NZXT. Системы охлаждения серии X-3 будут выпущены в трех вариантах: Kraken X53 с 240 мм радиатором, Kraken X63 с 280 мм радиатором и Kraken X73 с 360 мм радиатором. Все новые системы охлаждения укомплектованы вентиляторами от NZXT серии AER P без RGB-подсветки.
В продаже новые системы охлаждения появятся уже в феврале текущего года. Цена Kraken X53 составит $129,99 (8 200 рублей), Kraken X63 - $149,99 (9 400 рублей),Kraken X73 - $179,99 (11 300 рублей),Kraken Z63 - $249,99 (15 700 рублей) и Kraken Z73 - $279,99 (17 600 рублей).
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