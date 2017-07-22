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Ноутбук Acer ConceptD 3 Pro для дизайнеров появился в России

30 января 2020, 09:11


Огромная скидка на ноутбук Acer Aspire A315-22-61V8

Компания Acer выводит на российский рынок новый ноутбук ConceptD 3 Pro. Как и все представители серии, эта модель ориентирована на дизайнеров и специалистов творческих профессий.

Ноутбук Acer ConceptD 3 Pro для дизайнеров


Acer ConceptD 3 Pro заключён в прочный металлический корпус, обработанный при помощи микродугового оксидирования. Он оснащается 15,6-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD, возможностью разворота на 180° и заводской калибровкой цветопередачи с показателем Delta E<2. Экран ноутбука обеспечивает 100% охват цветового пространства DCI-P3 и имеет сертификат Pantone Validated, избавляющий пользователя от беспокойства о том, что цвета готовой полиграфической продукции будут отличаться от отображаемых в графическом редакторе.

Ноутбук Acer ConceptD 3 Pro для дизайнеров


Ноутбук построен на процессоре Intel Core i7 девятого поколения, работающем в связке с видеокартой Nvidia Quadro T1000. Всё это дополняется до 16 Гбайт ОЗУ DDR4, современным твердотельным накопителем PCIe NVMe ёмкостью 512 Гбайт и HDD на 1 Тбайт. А используемая в ноутбуке система охлаждения сочетает в себе высокую эффективность и тихую работу с максимальным уровнем шума, не превышающим 40 дБ.

Acer ConceptD 3 Pro поддерживает систему биометрической аутентификации Windows Hello со сканером отпечатков. Ноутбук оснащается двумя портами USB 3.1, портом USB 2.0, современным USB Type-C и сетевой картой с Wi-Fi 6.

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Acer ConceptD 3 Pro уже доступен в российской рознице по цене от 119 990 рублей.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги -- но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

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