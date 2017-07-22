Уже 4 февраля бренд Poco представит новый смартфон Poco X2, который всё чаще называют простым ребрендингом Redmi K30. Так это или нет, покажет лишь время. Но уже сейчас мы можем констатировать, что эти догадки не лишены оснований. И последние утечки наглядно показывают большое внешнее сходство нового Poco X2 с Redmi K30.
Удалось выяснить информаторам и некоторые ключевые характеристики пока не представленного смартфона. Poco X2 оснастят большим 6,67-дюймовым дисплеем RealityFlow с высокой частотой обновления 120 Гц и четырьмя тыльными камерами с основным 64-Мп сенсором Sony IMX686.
За производительность смартфона отвечает игровой чипсет Snapdragon 730G в компании с 6 Гбайт ОЗУ и 64 Гбайт флеш-памяти. И информатор утверждает, что эта конфигурация смартфона появится в продаже за $266 (16 600 рублей). Что, кстати, довольно странно, учитывая заметно меньший ценник в $230 (14 400 рублей) у такой же 6/64-Гбайт версии Redmi K30. Хотя это вполне может объясняться тем, что Redmi K30 имеет такую цену в Китае, а цифра в $266 была озвучена для индийского рынка.
Кроме того, подтвердилось, что новый смартфон получит стереодинамики и будет комплектоваться мощным аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, а сдвоенная фронтальная камера этого аппарата разместится в вытянутом отверстии в его экране.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона OPPO Reno2 Z. OPPO Reno2 Z -- «упрощённая» версия флагмана OPPO Reno2. Смартфон стоит на 10 тысяч рублей дешевле старшего собрата и имеет с ним как много общего, так и совсем не мало существенных различий. Запутаться в этих смартфонах можно даже из-за схожести дизайна и названия, поэтому мы решили подробнее разобраться в особенностях младшей модели. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона OPPO Reno2 Z: крепкий середнячок с выдвигающейся камерой".