Последние утечки указывают на то, что HMD Global отложила выход своего полноценного флагманского смартфона для того, чтобы дать ему больше шансов для конкуренции с выпускаемыми в 2020 году флагманами других производителей. А это означает, что мы не увидим Nokia 9.2 ни на на MWC 2020, ни в ближайшие месяцы после выставки.
Презентация Nokia 9.2, скорее всего, пройдёт только осенью. Но источники сомневаются, что задержка с выходом смартфона связана лишь с маркетингом. По свежим данным, HMD Global взяла паузу для доведения до ума одной из главных особенностей Nokia 9.2. И этой особенностью должна стать подэкранная фронтальная камера смартфона.
Эксперименты с подэкранными камерами проводят многие крупные производители. А компания Oppo даже показала прототип такого смартфона, который, впрочем, пока далёк до завершения. Это же, скорее всего, можно сказать и о разработках других крупных вендоров. И, похоже, в HMD Global всерьёз рассчитывают, что Nokia 9.2 станет первым в мире смартфоном с подэкранной камерой, что даст ему неоспоримое преимущество над конкурентами.
Как бы там ни было, но информаторы утверждают, что HMD Global действительно тестирует Nokia 9.2 с подэкранной камерой. И весь вопрос лишь в том, сможет ли компания довести её до ума раньше других производителей. Конечно, Nokia 9.2 появится и в случае неудачи HMD Global, но в этом случае гаджет не так уж и сильно будет отличаться от других флагманов на рынке.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона OPPO Reno2 Z. OPPO Reno2 Z -- «упрощённая» версия флагмана OPPO Reno2. Смартфон стоит на 10 тысяч рублей дешевле старшего собрата и имеет с ним как много общего, так и совсем не мало существенных различий. Запутаться в этих смартфонах можно даже из-за схожести дизайна и названия, поэтому мы решили подробнее разобраться в особенностях младшей модели. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона OPPO Reno2 Z: крепкий середнячок с выдвигающейся камерой".