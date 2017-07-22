Ни для кого не секрет, что Oppo готовится выпустить свои первые умные часы. И сегодня вице-президент Брайан Шен (Brian Shen) опубликовал первое официальное изображение пока не анонсированной новинки, попутно рассказав о её некоторых ключевых особенностях.
По словам топ-менеджера Oppo, первые умные часы компании получат гибкий дисплей и могут стать самыми красивыми смарт-часами этого года. На изображении показан гаджет в золотистом корпусе с прямоугольным экраном. И дизайн новинки вызывает стойкие ассоциации с Apple Watch.
На одной из граней часов имеются две сильно вытянутые клавиши, на одной из которых расположено нечто, сильно напоминающее индикатор уведомлений. Отверстие между этими клавишами предполагает, что гаджет оснащается собственным микрофоном. А последнее указывает на возможность совершения голосовых звонков.
Первые умные часы Oppo могут быть представлены уже в следующем месяце. И их презентация, скорее всего, пройдёт на том же мероприятии, где будут показаны новые смартфоны Oppo Find X2 и Find X2 Pro.
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