РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Первые умные часы Oppo впервые появились на официальном рендере

30 января 2020, 13:07


OPPO Reno2 Z с выдвигающейся камерой уже в Ситилинк со скидкой

Ни для кого не секрет, что Oppo готовится выпустить свои первые умные часы. И сегодня вице-президент Брайан Шен (Brian Shen) опубликовал первое официальное изображение пока не анонсированной новинки, попутно рассказав о её некоторых ключевых особенностях.

Первые умные часы Oppo впервые появились на официальном рендере


По словам топ-менеджера Oppo, первые умные часы компании получат гибкий дисплей и могут стать самыми красивыми смарт-часами этого года. На изображении показан гаджет в золотистом корпусе с прямоугольным экраном. И дизайн новинки вызывает стойкие ассоциации с Apple Watch.

На одной из граней часов имеются две сильно вытянутые клавиши, на одной из которых расположено нечто, сильно напоминающее индикатор уведомлений. Отверстие между этими клавишами предполагает, что гаджет оснащается собственным микрофоном. А последнее указывает на возможность совершения голосовых звонков.

Огромная скидка на ноутбук Acer Aspire A315-22-61V8


Первые умные часы Oppo могут быть представлены уже в следующем месяце. И их презентация, скорее всего, пройдёт на том же мероприятии, где будут показаны новые смартфоны Oppo Find X2 и Find X2 Pro.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лазерного МФУ Xerox B1022. Многофункциональное лазерное монохромное устройство Xerox B1022 обеспечит качественное копирование, сканирование и печать документов формата до А3 с достаточно интенсивной месячной нагрузкой для малого и среднего бизнеса. При сравнительно невысокой цене аппарата офис получает все возможности современного документооборота, включая мобильную печать, плюс, при необходимости, дополнительные функции за счёт опционального апгрейда. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор лазерного МФУ Xerox B1022: документы до А3 с минимумом расходов".

Читайте также:

  • Mail.ru Group выпустила умную колонку «Капсула» с голосовым помощником «Маруся»
  • Первые умные часы Oppo получат функцию ЭКГ
  • Canyon выпустил новую линейку детских смарт-часов Polly
  • Honor представил в России ноутбуки MagicBook 14, MagicBook Pro и смарт-часы MagicWatch 2
  • Xiaomi представила многофункциональное зарядное устройство IDMIX

    • следующая новость
    Смартфон Realme C3 сможет проработать до месяца без подзарядки

    предыдущая новость
    Nokia 9.2 может стать первым потребительским смартфоном с подэкранной камерой

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Обзор смартфона OPPO Reno2 Z: крепкий середнячок с выдвигающейся камерой Главные новости за неделю Обзор vivo NEX 3: футуристичный флагман для тех, кто в теме Главные новости за неделю Лучшее на CES 2020: версия THG.ru
    Обзор смартфона OPPO Reno2 Z Главные новости за неделю Обзор смартфона vivo NEX 3 Главные новости за неделю Лучшее на CES 2020
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    30 января, 2020

    Sony PlayStation 5 превосходит Xbox Series X практически по всем параметрам

    Смартфон Realme C3 сможет проработать до месяца без подзарядки

    Первые умные часы Oppo впервые появились на официальном рендере

    Nokia 9.2 может стать первым потребительским смартфоном с подэкранной камерой

    Большая утечка о Poco X2: ключевые характеристики и цена нового смартфона

    Ноутбук Acer ConceptD 3 Pro для дизайнеров появился в России

    29 января, 2020

    NZXT анонсировала жидкостные системы охлаждения серии Kraken X-3 и Kraken Z-3

    Sony Xperia 2 оснастят 4К-экраном, флагманским процессором и мощным аккумулятором

    Nokia выпустит сотовый телефон под управлением Android

    Флагманская серия Huawei P40 окажется дешевле из-за отсутствия сервисов Google

    Графика AMD на архитектуре RDNA второго поколения официально выйдет в 2020 году

    Большая утечка о Samsung Galaxy Z Flip: подробные характеристики и цена складного смартфона

    Mail.ru Group выпустила умную колонку «Капсула» с голосовым помощником «Маруся»

    28 января, 2020

    CacheOut: у процессоров Intel обнаружили очередную уязвимость

    Большая утечка о Nokia 1.3 и Nokia 5.2: характеристики и стоимость недорогих смартфонов

    Motorola наконец-то выпустит первый за несколько лет флагманский смартфон

    Большая утечка о Nokia 8.2 5G: выдвигающаяся камера и чипсет Snapdragon 765

    Новая консоль Microsoft Xbox может оказаться производительнее, чем ожидалось

    Селфи-камера iPhone 11 Pro Max не показала ничего выдающегося

    Avast уличили в продаже данных пользователей

    ССЫЛКИ