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Смартфон Realme C3 сможет проработать до месяца без подзарядки

30 января 2020, 14:05


OPPO Reno2 Z с выдвигающейся камерой уже в Ситилинк со скидкой

Один из самых быстро растущих мобильных брендов в мире, Realme, активно готовится к запуску нового бюджетного смартфона Realme C3, презентация которого пройдёт уже 6 февраля. И всего за неделю до этого события информаторы смогли получить подробные характеристики пока не представленной новинки.

Realme C3 сможет проработать до месяца без подзарядки


Характеристики Realme C3 были рассекречены благодаря появлению новинки в листинге Flipkart. Из них понятно, что новый смартфон получит достаточно неплохой чипсет Mediatek Helio G70 с 3 или 4 Гбайт ОЗУ и 32 или 64 Гбайт флеш-памяти. Большой 6,5-дюймовый дисплей смартфона имеет каплевидный вырез для фронтальной камеры и занимает 89,8% его лицевой панели. На тыльной панели аппарата находится сдвоенная камера с основным 12-Мп сенсором и поддержкой HDR-режима.

Но самой сильной стороной Realme C3 станет его мощный аккумулятор ёмкостью 5000 мАч. Этой батареи будет достаточно для 30 дней работы в режиме ожидания, 439 часов разговоров, 19,4 часа потоковой музыки, 20,8 часа просмотра роликов на YouTube и 10,8 часа игры в PUBG.

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Никакой информации о стоимости Realme C3 пока нет. Но предшественник этого аппарата, смартфон Realme C2, продаётся по цене от $84. Но и характеристики последнего не в пример слабее.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона OPPO Reno2 Z. OPPO Reno2 Z -- «упрощённая» версия флагмана OPPO Reno2. Смартфон стоит на 10 тысяч рублей дешевле старшего собрата и имеет с ним как много общего, так и совсем не мало существенных различий. Запутаться в этих смартфонах можно даже из-за схожести дизайна и названия, поэтому мы решили подробнее разобраться в особенностях младшей модели. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона OPPO Reno2 Z: крепкий середнячок с выдвигающейся камерой".

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