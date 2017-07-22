Один из самых быстро растущих мобильных брендов в мире, Realme, активно готовится к запуску нового бюджетного смартфона Realme C3, презентация которого пройдёт уже 6 февраля. И всего за неделю до этого события информаторы смогли получить подробные характеристики пока не представленной новинки.
Характеристики Realme C3 были рассекречены благодаря появлению новинки в листинге Flipkart. Из них понятно, что новый смартфон получит достаточно неплохой чипсет Mediatek Helio G70 с 3 или 4 Гбайт ОЗУ и 32 или 64 Гбайт флеш-памяти. Большой 6,5-дюймовый дисплей смартфона имеет каплевидный вырез для фронтальной камеры и занимает 89,8% его лицевой панели. На тыльной панели аппарата находится сдвоенная камера с основным 12-Мп сенсором и поддержкой HDR-режима.
Но самой сильной стороной Realme C3 станет его мощный аккумулятор ёмкостью 5000 мАч. Этой батареи будет достаточно для 30 дней работы в режиме ожидания, 439 часов разговоров, 19,4 часа потоковой музыки, 20,8 часа просмотра роликов на YouTube и 10,8 часа игры в PUBG.
Никакой информации о стоимости Realme C3 пока нет. Но предшественник этого аппарата, смартфон Realme C2, продаётся по цене от $84. Но и характеристики последнего не в пример слабее.
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