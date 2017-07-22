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Sony PlayStation 5 превосходит Xbox Series X практически по всем параметрам

30 января 2020, 14:58


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Microsoft уже успела рассекретить дизайн Xbox Series X, но мы всё ещё ждём официальных характеристик этой игровой консоли. Что до Sony PlayStation 5, то официальные данные об этой новинке будут обнародованы 5 или 15 февраля. Тем не менее, последние слухи и утечки указывают на преимущество PS5 над Xbox практически по всем параметрам.

Sony PlayStation 5 превосходит Xbox Series X практически по всем параметрам


В частности, один из достаточно надёжных инсайдеров под ником Tidux говорит, что, несмотря на использование в консолях одного и того же процессора, Xbox Series X получит более производительную графику. В свою очередь, игровую консоль Sony оснастят более быстрой оперативной памятью и более скоростным твердотельным накопителем большей ёмкости.

Конечно, это пока лишь слухи, пусть и от достаточно надёжного источника. Хотя, когда речь заходит об игровых консолях, более быстрой ОЗУ и ёмкого SSD может оказаться недостаточно для того, чтобы убедить пользователей перейти с Xbox на PS5.

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Кроме того, у Microsoft есть достаточно эффективный маркетинговый план, согласно которому на рынке должны появиться две модели Xbox Series X, одна из которых окажется дешевле, а другая дороже PS5. Главный вопрос в том, намного ли превосходит ли более дорогая консоль Microsoft обычную PlayStation 5? Другими словами, стоит ли она переплаты?



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