Линейка Samsung Galaxy Note, безусловно, относится к лидерам рынка смартфонов со стилусами. Но время от времени подобные гаджеты появляются в ассортименте и других производителей. И уже скоро Motorola представит собственный смартфон с поддержкой стилуса. Новинка получит название Moto G Stylus, и сегодня у нас появилась возможность увидеть рендерное изображение этого аппарата.
Как видно на рендере, Moto G Stylus использует практически безрамочный дизайн с относительно широким подбородком и «дырявым» экраном с установленной в его отверстии фронтальной камерой. Рядом с самим смартфоном позирует стилус, явно указывающий на одну из ключевых особенностей новинки.
Как бы там ни было, но Moto G Stylus никак не будет конкурировать с флагманскими Samsung Galaxy Note 10. Это явно более доступный смартфон с кодовым названием «sofia+» и индексом XT2043. Судя по документам FCC, гаджет комплектуется аккумулятором ёмкостью 4000 мАч и имеет порт USB Type-C с поддержкой быстрой зарядки.
Среди остальных характеристик смартфона называют четыре тыльные камеры с основным 48-Мп сенсором, 25-Мп селфи-камеру и операционную систему Android 10 «из коробки». Анонс Moto G Stylus, как и смартфонов Moto G8 и G8 Power, пройдёт на выставке MWC 2020 в феврале этого года.
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