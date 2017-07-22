В сети появилась информация, проливающая свет на новые материнские платы от ASROCK, основанные на чипсете Z490. Данные новинки предназначены для работы с выходящими в скором времени процессорами Intel Comet Lake-S.
На данный момент ASROCK еще не опубликовала список материнских плат, основанных на чипсете Z490. Однако в логах утилиты ASRock Polychrome Sync была обнаружена информация о материнских платах, предназначенных для работы с новыми процессорами от Intel. На данный момент эти данные уже не доступны, но энтузиастами с сайта videocardz был засвечен данный список, в который вошли следующие устройства:
Стоит отметить, что среди новых материнских плат нет ни одного представителя серии Extreme, однако исходя из того факта, что это всего лишь утечка, можно предположить, что представленный список неполный. Помимо перечисленных выше материнских плат в утечке фигурирует одно устройство на чипсете W480 серии Creator, а также две материнские платы H470 Steel Legend и H470M ITX AC, основанные на чипсете H470.
Появление данной информации в утилите ASRock Polychrome Sync может значить, что компания ASROCK готова к выпуску материнских плат, предназначенных для работы с новыми процессорами от Intel. Осталось дождаться выхода самих процессоров Comet Lake-S, выход которых запланирован на конец марта - начало апреля.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучшей материнской платы. Выбрать лучшую материнскую плату непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная материнская плата, для других - самая функциональная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую материнскую плату любой функциональности, под любой процессорный разъём, в любой ценовой категории - от самых дешёвых до топового сегмента. Подробнее об этом в статье "Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка".