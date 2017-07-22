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В сети засветился список материнских плат ASROCK на чипсете Z490

30 января 2020, 21:35


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В сети появилась информация, проливающая свет на новые материнские платы от ASROCK, основанные на чипсете Z490. Данные новинки предназначены для работы с выходящими в скором времени процессорами Intel Comet Lake-S.

В сети засветился список материнских плат ASROCK на чипсете Z490


На данный момент ASROCK еще не опубликовала список материнских плат, основанных на чипсете Z490. Однако в логах утилиты ASRock Polychrome Sync была обнаружена информация о материнских платах, предназначенных для работы с новыми процессорами от Intel. На данный момент эти данные уже не доступны, но энтузиастами с сайта videocardz был засвечен данный список, в который вошли следующие устройства:

- ASRock Z490 Aqua;
- ASRock Z490 Phantom Gaming 4;
- ASRock Z490 Phantom Gaming 4 SR;
- ASRock Z490 Phantom Gaming 6;
- ASRock Z490 Pro4;
- ASRock Z490 Steel Legend;
- ASRock Z490 Taichi;
- ASRock Z490M ITX AC;
- ASRock Z490M Pro4.

Стоит отметить, что среди новых материнских плат нет ни одного представителя серии Extreme, однако исходя из того факта, что это всего лишь утечка, можно предположить, что представленный список неполный. Помимо перечисленных выше материнских плат в утечке фигурирует одно устройство на чипсете W480 серии Creator, а также две материнские платы H470 Steel Legend и H470M ITX AC, основанные на чипсете H470.

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Появление данной информации в утилите ASRock Polychrome Sync может значить, что компания ASROCK готова к выпуску материнских плат, предназначенных для работы с новыми процессорами от Intel. Осталось дождаться выхода самих процессоров Comet Lake-S, выход которых запланирован на конец марта - начало апреля.



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