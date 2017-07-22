Компания AOC представила три новых монитора начального уровня. Все три модели входят в линейку AOC B2, они имеют одинаковое разрешение Full HD, используют безрамочную конструкцию и поддерживают крепления VESA, но отличаются друг от друга диагональю экрана - 21,5, 23,8 и 27 дюймов.
21,5-дюймовая модель 22B2H оснащена VA-панелью с глубоким чёрным и яркой цветовой гаммой, в то время как 23,8-дюймовая 24B2XH и 27-дюймовая 27B2H используют панели IPS, отличающиеся реалистичными цветами. Все мониторы линейки имеют широкие углы обзора 178°, работают с частотой обновления 75 Гц и предлагают входы VGA, HDMI 1.4 и выход для наушников.
Мониторы линейки AOC B2 поддерживают технологию FlickerFree, которая устраняет мерцание, используя постоянный ток вместо широтно-импульсной модуляции при настройке уровня яркости. А для ещё большего снижения утомляемости глаз они имеют режим LowBlue, уменьшающий излучение в синей части спектра.
Мониторы серии AOC B2 появятся в продаже в феврале по ориентировочным ценам 6 849 рублей (22B2H), 7 539 рублей (24B2XH) и 10 299 рублей (27B2H).
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