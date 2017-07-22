Китайские производители смартфонов Huawei (включая дочерний бренд Honor), Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo, а также американская Apple, чье производство находится в Китае, приостановили поставки своей продукции на российский рынок из-за вспышки коронавируса. Об этом рассказали наши коллеги из "Коммерсантъ" со ссылкой на источники среди партнеров брендов.
По их словам, речь идёт не о полном отказе от поставок, а об их переносе. Компании объясняют это тем, что из-за коронавируса фабрики продлили каникулы в честь китайского Нового года до 10 февраля и есть вероятность, что этот срок может быть продлён ещё больше. Подтвердил эту информацию и источник издания в одном из вендоров электроники, уточнив, что в связи с ситуацией в Ухане компании в экстренном порядке переключаются на схемы поставок из других регионов Китая и Азии.
В Vivo пояснили, что из-за продления новогодних каникул в феврале 2020 года график поставок сместится примерно на две недели для всех компаний, производства которых находятся в Китае. Однако конечные потребители этого, скорее всего, не заметят, поскольку большинство вендоров имеет необходимые складские запасы для бесперебойной продажи смартфонов. Проблемы могут возникнуть лишь при более длительной задержке в 2-5 недель.
В то же время, аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин выдаёт более пессимистичный прогноз, считая, что остановка поставок может привести к тому, что уже к концу февраля цены на смартфоны вырастут на 10-15%, а к середине марта в рознице начнут заканчиваться актуальные товары и станут востребованы запасы.
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