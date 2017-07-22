Вопреки слухам, в этом году Nintendo не планирует выпускать новую модель портативной игровой консоли Nintendo Switch. Об этом рассказал генеральный директор Nintendo Сюнтаро Фурукава (Shuntaro Furukawa).
«Что касается Nintendo Switch, мы считаем важным продолжать просвещать о привлекательности обеих систем Nintendo Switch и расширять существующую базу, - сказал он. - Пожалуйста, обратите внимание, что мы планируем выпускать новую модель Nintendo Switch в 2020 году».
Конечно, некоторые оптимисты могут сказать, что Сюнтаро Фурукава говорил об отсутствии планов по выпуску новой консоли в 2020 фискальном году, который заканчивается 31 марта календарного года. Но в речи генерального директора компании явно упоминается именно календарный год, поэтому мы почти уверены в том, что новая Nintendo Switch выйдет не раньше следующего года.
До этого в сети появлялось немало слухов о разработке новой, более мощной игровой консоли Nintendo Switch, так называемой Pro-версии. Сообщалось, что новинка получит GPU на архитектуре Volta, но источники уточняли, что она не сможет обеспечить сколько-нибудь серьёзного прироста производительности.
Но, судя по словам Сюнтаро Фурукава, даже, если Nintendo и планирует выпустить Pro-версию Switch, она появится на рынке не раньше следующего года.
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