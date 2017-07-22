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Официально: Nintendo не планирует выпускать новую модель Switch в 2020 году

31 января 2020, 11:52


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Вопреки слухам, в этом году Nintendo не планирует выпускать новую модель портативной игровой консоли Nintendo Switch. Об этом рассказал генеральный директор Nintendo Сюнтаро Фурукава (Shuntaro Furukawa).

Nintendo не планирует выпускать новую модель Switch в 2020


«Что касается Nintendo Switch, мы считаем важным продолжать просвещать о привлекательности обеих систем Nintendo Switch и расширять существующую базу, - сказал он. - Пожалуйста, обратите внимание, что мы планируем выпускать новую модель Nintendo Switch в 2020 году».

Конечно, некоторые оптимисты могут сказать, что Сюнтаро Фурукава говорил об отсутствии планов по выпуску новой консоли в 2020 фискальном году, который заканчивается 31 марта календарного года. Но в речи генерального директора компании явно упоминается именно календарный год, поэтому мы почти уверены в том, что новая Nintendo Switch выйдет не раньше следующего года.

До этого в сети появлялось немало слухов о разработке новой, более мощной игровой консоли Nintendo Switch, так называемой Pro-версии. Сообщалось, что новинка получит GPU на архитектуре Volta, но источники уточняли, что она не сможет обеспечить сколько-нибудь серьёзного прироста производительности.

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Но, судя по словам Сюнтаро Фурукава, даже, если Nintendo и планирует выпустить Pro-версию Switch, она появится на рынке не раньше следующего года.



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