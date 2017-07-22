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Western Digital и Kioxia завершили разработку 112-слойной памяти BiCS5 3D NAND

31 января 2020, 13:10


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Western Digital и Kioxia объявили об успешном завершении разработки нового поколения памяти 3D NAND. Компании уже запустили опытное производство BiCS 3D NAND пятого поколения в виде 512-Гбит чипов TLC (3 бита на ячейку), но до второй половины года не планируют выходить на «значимые коммерческие объёмы» её выпуска.

Western Digital и Kioxia завершили разработку 112-слойной памяти BiCS5 3D NAND


Новая память BiCS5 3D NAND использует 112 слоёв по сравнению с 96 у BiCS4. Однако, несмотря на всего лишь 16% увеличение числа слоёв, Western Digital и Kioxia отмечают рост плотности памяти до 40%. Это достигается благодаря другим особенностям дизайна, позволяющим уменьшить горизонтальные размеры чипов. Плотность самого массива памяти выше примерно на 20%, а скорость её интерфейса выросла на 50%.

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Компании пока ничего не говорят об особенностях конструкции памяти, но, скорее всего, здесь используются два стека по 56 активных слоёв в каждом. Как мы и писали, серийное производство новой памяти начнётся во второй половине года. Другими словами, первые коммерческие продукты с использованием BiCS5 3D NAND появятся на рынке не раньше конца 2020 года. А помимо упоминавшихся в начале 512-Гбит чипов TLC компании планируют наладить выпуск 1-Тбит чипов TLC и 1,33-Тбит QLC.



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