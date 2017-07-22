В России стартовали продажи новой линейки беспроводных наушников Ritmix, в которую пока входят две модели - RH-415BTH и RH-433BTH. Но компания уже пообещала в ближайшее время представить третью модель серии - наушники RH-420BTH.
Ritmix RH-415BTH и RH-433BTH поддерживают воспроизведение музыки через Bluetooth, карту microSD и Mini-Jack. При этом обе модели могут похвастаться достаточно редкой среди конкурентов поддержкой Bluetooth версии 5.0 и функцией FM-радио. А в RH-415BTH, ко всему прочему, имеется функция Эквалайзера, позволяющая произвести тонкую настройку звука.
Ritmix RH-415BTH и RH-433BTH позволяют управлять аудиофайлами при помощи пары кнопок на самих наушниках, что сокращает количество взаимодействий с телефоном, планшетом или плеером без острой на то необходимости. Ещё более удобными наушники делает приносящая как тактильное, так и эстетическое удовольствие поверхность soft touch.
Ritmix RH-415BTH доступны по рекомендуемой розничной цене 890 рублей, а RH-433BTH предлагается за 1 090 рублей.
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