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Ritmix привезла в Россию пару новых беспроводных наушников

31 января 2020, 14:18


Новейшие беспроводные наушники HIPER TWS BORA уже в Ситилинк с огромной скидкой

В России стартовали продажи новой линейки беспроводных наушников Ritmix, в которую пока входят две модели - RH-415BTH и RH-433BTH. Но компания уже пообещала в ближайшее время представить третью модель серии - наушники RH-420BTH.

Ritmix RH-415BTH


Ritmix RH-415BTH и RH-433BTH поддерживают воспроизведение музыки через Bluetooth, карту microSD и Mini-Jack. При этом обе модели могут похвастаться достаточно редкой среди конкурентов поддержкой Bluetooth версии 5.0 и функцией FM-радио. А в RH-415BTH, ко всему прочему, имеется функция Эквалайзера, позволяющая произвести тонкую настройку звука.

Ritmix RH-433BTH


Ritmix RH-415BTH и RH-433BTH позволяют управлять аудиофайлами при помощи пары кнопок на самих наушниках, что сокращает количество взаимодействий с телефоном, планшетом или плеером без острой на то необходимости. Ещё более удобными наушники делает приносящая как тактильное, так и эстетическое удовольствие поверхность soft touch.

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Ritmix RH-415BTH доступны по рекомендуемой розничной цене 890 рублей, а RH-433BTH предлагается за 1 090 рублей.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор гарнитуры Mpow H7 Plus. Попавшая к нам гарнитура Mpow H7 Plus далеко не идеальна. Но, с другой стороны, среди беспроводных решений противопоставить ей что-либо с таким же сочетанием стоимости и качества звука весьма затруднительно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Mpow H7 Plus: беспроводная гарнитура с проводом".

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