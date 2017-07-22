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Samsung Galaxy A41 окажется построен на чипсете MediaTek

31 января 2020, 15:32


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Samsung Galaxy A40 стал одним из самых продаваемых смартфонов на европейском рынке, поэтому корейский производитель просто не мог не строить планов по выпуску его преемника. И сегодня новый Galaxy A41 был замечен в бенчмарке Geekbench.

Samsung Galaxy A41 окажется построен на чипсете MediaTek


Samsung Galaxy A41 преподнесёт пользователям, как минимум, один интересный сюрприз. По данным бенчмарка, смартфон использует не фирменную платформу Exynos или чипсет Qualcomm, а 12-нм платформу среднего уровня MediaTek Helio P65 с 8-ядерным процессором с частотой до 2 ГГц. И, похоже, что Samsung вновь решила сделать ставку на MediaTek для увеличения продаж своих смартфонов.

Samsung Galaxy A41 окажется построен на чипсете MediaTek


Что касается остальных характеристик, то смартфон оснащается 4 Гбайт ОЗУ и работает под управлением Android 10. Размеры Galaxy A41, скорее всего, почти не будут отличаться от таковых у Galaxy A51. Новинка также получит тыльный сканер отпечатков пальцев и экран с не самым высоким разрешением.

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Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона vivo NEX 3. Если вы всё ещё думаете, что инновации являются уделом флагманов A-брендов, то вы не держали в руках продукцию vivo. Эта китайская компания быстро внедряет в свои смартфоны самые смелые «фишки», а серия NEX так и вовсе способна удивить функциональностью и качеством даже самого заядлого гика. Собственно, о новейшем представителе линейки этих смартфонов сегодня и пойдёт речь. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор vivo NEX 3: футуристичный флагман для тех, кто в теме".

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