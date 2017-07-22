Samsung Galaxy A40 стал одним из самых продаваемых смартфонов на европейском рынке, поэтому корейский производитель просто не мог не строить планов по выпуску его преемника. И сегодня новый Galaxy A41 был замечен в бенчмарке Geekbench.
Samsung Galaxy A41 преподнесёт пользователям, как минимум, один интересный сюрприз. По данным бенчмарка, смартфон использует не фирменную платформу Exynos или чипсет Qualcomm, а 12-нм платформу среднего уровня MediaTek Helio P65 с 8-ядерным процессором с частотой до 2 ГГц. И, похоже, что Samsung вновь решила сделать ставку на MediaTek для увеличения продаж своих смартфонов.
Что касается остальных характеристик, то смартфон оснащается 4 Гбайт ОЗУ и работает под управлением Android 10. Размеры Galaxy A41, скорее всего, почти не будут отличаться от таковых у Galaxy A51. Новинка также получит тыльный сканер отпечатков пальцев и экран с не самым высоким разрешением.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона vivo NEX 3. Если вы всё ещё думаете, что инновации являются уделом флагманов A-брендов, то вы не держали в руках продукцию vivo. Эта китайская компания быстро внедряет в свои смартфоны самые смелые «фишки», а серия NEX так и вовсе способна удивить функциональностью и качеством даже самого заядлого гика. Собственно, о новейшем представителе линейки этих смартфонов сегодня и пойдёт речь. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор vivo NEX 3: футуристичный флагман для тех, кто в теме".