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Nvidia Ampere могут оказаться производительнее существующих аналогов почти в 2 раза

31 января 2020, 21:20


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Новая архитектура графических процессоров Nvidia Ampere была и остается одним из самых тщательно охраняемых секретов компании. Однако партнеры Nvidia оказались не столь щепетильны в данном вопросе, что привело утечке информации, касающейся новинки.

Nvidia Ampere могут оказаться производительнее существующих аналогов почти в 2 раза


К 200-летию Университета Индианы был разработан суперкомпьютер Big Red 200, который будет вводиться в два этапа. Первая часть, которая уже работает, состоит из 672 двухсокетных узлов, основанных на процессорах AMD EPYC 7742, которые имеют 64 ядра/128 потоков. Однако нас интересует второй этап ввода суперкомпьютера в эксплуатацию. Когда вторая фаза вступит в работу этим летом, суперкомпьютер получит в свое распоряжение не только большее число процессоров AMD EPYC 7742, но и графические процессоры Nvidia Next-Gen.

Nvidia Ampere могут оказаться производительнее существующих аналогов почти в 2 раза


Стоит отметить, что изначально предполагалось использование графических процессоров Tesla V100, однако было принято решение дождаться выхода графических процессоров от Nvidia следующего поколения. Первоначальная пиковая производительность нового суперкомпьютера Big Red 200 составляла около 5,9 петафлопс, однако после замены графических процессоров ожидается рост производительности до 8 петафлопс вычислительной мощности. Также стоит отметить, что переход на более современные графические процессоры позволит снизить их количество, что обусловлено их более высокой производительностью, которая, согласно имеющейся информации, на 70-75% выше, чем у существующих аналогов, основанных на архитектуре Turing.

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Появление графических процессоров, основанных на архитектуре Ampere, вероятнее всего, положительно скажется на развитии технологии трассировки лучей, которая изначально появилась у процессоров Turing. Появление первого прикладного решения с использованием новой технологии Nvidia во втором полугодии 2020 года позволяет предположить, что официальных анонс GPU NVIDIA Next-Gen Ampere состоится на выставке GTC 2020.



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