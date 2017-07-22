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Тактовая частота Intel Core i9-10900K в режиме ускорения достигла 5,1 ГГц

01 февраля 2020, 17:36


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В сети продолжает появляться информация, касающаяся процессоров Intel Comet Lake-S. Очередная утечка была обнаружена базе данных теста 3DMark.

Тактовая частота Intel Core i9-10900K в режиме ускорения достигла 5,1 ГГц


Обнаруженные результаты теста 3DMark имеют отношение к процессору Intel Core i9-10900K. Новинка представляет собой 10-ядерный/20-потоковый процессор с базовой тактовой частотой 3,7 ГГц. Также стоит отметить, что в одноядерном турбо-режиме тактовая частота Core i9-10900K достигает впечатляющего показателя - 5,1 ГГц. Кроме того, в свое распоряжение новинка получила в свое распоряжение технологию Turbo Boost Max 3.0, что позволяет увеличить тактовую частоту процессора в режиме одноядерного ускорения до 5,2 ГГц, а использование Thermal Velocity Boost увеличит тактовую частоту Core i9-10900K до 5,3 ГГц. В режиме многоядерного ускорения новинка может предложить тактовую частоту 4,8 ГГц, а при использовании Thermal Velocity Boost - 4,9 ГГц. При всех плюсах нового флагмана остается нерешенной проблема его излишнего энергопотребления. Как стало известно ранее, в режиме ускорения TDP Intel Core i9-10900K достигает 300 Вт.

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Официальный анонс процессоров Intel Comet Lake-S должен состояться в 2020 году. Однако, даже исходя из слухов, у процессоров данной серии еще много нерешенных проблем, наличие которых вероятнее всего отодвигает их выход.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших бюджетных процессоров. Сегодня лучшее время для покупки бюджетного процессора. Новейшие процессоры Ryzen 3000 и Athlon компании AMD кардинально изменили пейзаж на рынке решений начального уровня. В магазинах появились четырёхъядерные чипы с игровой встроенной графикой по цене порядка 5000 рублей, а цены на линейку Athlon теперь начинаются примерно с 2500 рублей. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший бюджетный процессор: текущий анализ рынка".

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