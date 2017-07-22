В сети продолжает появляться информация, касающаяся процессоров Intel Comet Lake-S. Очередная утечка была обнаружена базе данных теста 3DMark.
Обнаруженные результаты теста 3DMark имеют отношение к процессору Intel Core i9-10900K. Новинка представляет собой 10-ядерный/20-потоковый процессор с базовой тактовой частотой 3,7 ГГц. Также стоит отметить, что в одноядерном турбо-режиме тактовая частота Core i9-10900K достигает впечатляющего показателя - 5,1 ГГц. Кроме того, в свое распоряжение новинка получила в свое распоряжение технологию Turbo Boost Max 3.0, что позволяет увеличить тактовую частоту процессора в режиме одноядерного ускорения до 5,2 ГГц, а использование Thermal Velocity Boost увеличит тактовую частоту Core i9-10900K до 5,3 ГГц. В режиме многоядерного ускорения новинка может предложить тактовую частоту 4,8 ГГц, а при использовании Thermal Velocity Boost - 4,9 ГГц. При всех плюсах нового флагмана остается нерешенной проблема его излишнего энергопотребления. Как стало известно ранее, в режиме ускорения TDP Intel Core i9-10900K достигает 300 Вт.
Официальный анонс процессоров Intel Comet Lake-S должен состояться в 2020 году. Однако, даже исходя из слухов, у процессоров данной серии еще много нерешенных проблем, наличие которых вероятнее всего отодвигает их выход.
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