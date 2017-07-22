Компания D-Link представила новую облачную беспроводную Full HD камеру DCS-8600LH. Новинка предназначена для организации круглосуточного наружного и внутреннего видеонаблюдения в системах контроля безопасности предприятий малого и среднего бизнеса, коттеджей и загородных домов.
D-Link DCS-8600LH построена на 1/2,7-дюймовом 2-Мп CMOS-сенсоре с апертурой F2.2 и оснащается оптикой с углом обзора по диагонали 135°. В камере предусмотрены встроенные микрофон и динамик, ИК-подсветка с дальностью действия до 7 м, ICR-фильтр, беспроводной модуль стандарта IEEE 802.11n (2,4 ГГц) и поддержка BLE 4.0.
Всё это заключено в корпус, защищённый от воды и пыли по стандарту IP65. Камера может работать в диапазоне температур от -25 до +45°С. Она поддерживает функцию обнаружения звука и движения в заданной области с возможностью отправки уведомлений со скриншотами на мобильное устройство и загрузки записей в облачное хранилище mydlink. Новинка поддерживает голосовые помощники Google Assistant и Alexa, умеет передавать голос на встроенный динамик камеры в режиме реального времени и имеет немало других интересных функций.
D-Link DCS-8600LH уже доступна в России по рекомендованной розничной цене $164 (10 400 рублей).
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