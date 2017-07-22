Компания MediaTek представила новый чипсет Helio G80 для смартфонов бюджетного и среднего уровня. Платформа стала улучшенным вариантом уже выпущенного чипсета Helio G70, она поддерживает фирменную технологию HyperEngine и построена на 12-нм техпроцессе FinFET от TSMC.
MediaTek Helio G80 использует такую же, как и Helio G70, конфигурацию из двух производительных ядер Cortex-A75 и шести Cortex-A55. Однако в случае с этим чипсетом, его энергоэффективные ядра работают на более высокой тактовой частоте 1,8 ГГц. Не отличается от более простой версии SoC и графический процессор новинки - всё тот же ARM Mali-G52 2EEMC2, но, опять же, использующий более высокую частоту (950 против 820 МГц).
Остальные возможности MediaTek Helio G80 не отличаются от таковых у Helio G70. Платформа поддерживает дисплеи с разрешением до 2520х1080 пикселей, может работать с двумя 16-Мп камерами или одним 48-Мп сенсором, поддерживает Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 5 (a/b/g/n/ac) и, как и G70, лишена отдельного APU.
Как известно, ранее анонсированная MediaTek Helio G70 дебютирует в смартфоне Realme C3, который выйдет ещё до конца недели. Что до MediaTek Helio G80, то первый смартфон на этой SoC должен увидеть свет до конца февраля.
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