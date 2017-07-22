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MediaTek представила чипсет Helio G80 для недорогих смартфонов

03 февраля 2020, 12:02


Сбалансированный процессор AMD Ryzen 5 1600 с большой скидкой

Компания MediaTek представила новый чипсет Helio G80 для смартфонов бюджетного и среднего уровня. Платформа стала улучшенным вариантом уже выпущенного чипсета Helio G70, она поддерживает фирменную технологию HyperEngine и построена на 12-нм техпроцессе FinFET от TSMC.

MediaTek представила чипсет Helio G80 для недорогих смартфонов


MediaTek Helio G80 использует такую же, как и Helio G70, конфигурацию из двух производительных ядер Cortex-A75 и шести Cortex-A55. Однако в случае с этим чипсетом, его энергоэффективные ядра работают на более высокой тактовой частоте 1,8 ГГц. Не отличается от более простой версии SoC и графический процессор новинки - всё тот же ARM Mali-G52 2EEMC2, но, опять же, использующий более высокую частоту (950 против 820 МГц).

Остальные возможности MediaTek Helio G80 не отличаются от таковых у Helio G70. Платформа поддерживает дисплеи с разрешением до 2520х1080 пикселей, может работать с двумя 16-Мп камерами или одним 48-Мп сенсором, поддерживает Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 5 (a/b/g/n/ac) и, как и G70, лишена отдельного APU.

Как известно, ранее анонсированная MediaTek Helio G70 дебютирует в смартфоне Realme C3, который выйдет ещё до конца недели. Что до MediaTek Helio G80, то первый смартфон на этой SoC должен увидеть свет до конца февраля.

Бюджетный смартфон Xiaomi Redmi 8 доступен как никогда


Учитывая характеристики и стоимость нового Ryzen Threadripper 3990X, можно сделать вывод, что AMD выпустила лучший на сегодняшний день процессор для рабочих станций.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших бюджетных процессоров. Сегодня лучшее время для покупки бюджетного процессора. Новейшие процессоры Ryzen 3000 и Athlon компании AMD кардинально изменили пейзаж на рынке решений начального уровня. В магазинах появились четырёхъядерные чипы с игровой встроенной графикой по цене порядка 5000 рублей, а цены на линейку Athlon теперь начинаются примерно с 2500 рублей. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший бюджетный процессор: текущий анализ рынка".

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