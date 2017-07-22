Потребительские твердотельные накопители становятся всё быстрее. И сегодня компания Mushkin представила новую серию Pilot-E, в которую входят NVMe M.2 SSD со скоростью передачи данных до 3500 Мбайт/с.
Твердотельные накопители используют контроллер Silicon Motion SM2262EN в связке с интерфейсом PCI-Express3.0 (x4). Они построены на памяти 3D TLC NAND, выполнены в компактном форм-факторе M.2 2280 и доступны в вариантах объёмом 500 Гбайт, 1 Тбайт и 2 Тбайт.
Производительность SSD напрямую зависит от их ёмкости. Так, младшая модель линейки обеспечивает скорость последовательного чтения / записи до 3500 / 2300 Мбайт/с соответственно, 1-Тбайт модель работает на скоростях до 3500 / 3000 Мбайт/с, а 2-Тбайт - до 3500 / 3100 Мбайт/с. Производительность накопителей в операциях чтения / записи с произвольным доступом блоками по 4 Кбайт составляет 344 400 / 343 000 IOPS, 331 000 / 353 000 IOPS и 339 000 / 358 000 IOPS соответственно. Их ресурс - 350, 650 и 1 300 Тбайт.
Все модели линейки имеют среднее время наработки на отказ в 1,5 млн часов. На них распространяется 3-летняя гарантия производителя, а стоимость 1- и 2-Тбайт моделей составляет 200 и 309 евро (14 100 и 21 800 рублей).
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