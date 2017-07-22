РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Анонс Mushkin Pilot-E: сверхбыстрые потребительские NVMe M.2 SSD

03 февраля 2020, 13:19


Сбалансированный процессор AMD Ryzen 5 1600 с большой скидкой

Потребительские твердотельные накопители становятся всё быстрее. И сегодня компания Mushkin представила новую серию Pilot-E, в которую входят NVMe M.2 SSD со скоростью передачи данных до 3500 Мбайт/с.

Анонс Mushkin Pilot-E


Твердотельные накопители используют контроллер Silicon Motion SM2262EN в связке с интерфейсом PCI-Express3.0 (x4). Они построены на памяти 3D TLC NAND, выполнены в компактном форм-факторе M.2 2280 и доступны в вариантах объёмом 500 Гбайт, 1 Тбайт и 2 Тбайт.

Производительность SSD напрямую зависит от их ёмкости. Так, младшая модель линейки обеспечивает скорость последовательного чтения / записи до 3500 / 2300 Мбайт/с соответственно, 1-Тбайт модель работает на скоростях до 3500 / 3000 Мбайт/с, а 2-Тбайт - до 3500 / 3100 Мбайт/с. Производительность накопителей в операциях чтения / записи с произвольным доступом блоками по 4 Кбайт составляет 344 400 / 343 000 IOPS, 331 000 / 353 000 IOPS и 339 000 / 358 000 IOPS соответственно. Их ресурс - 350, 650 и 1 300 Тбайт.

Бюджетный смартфон Xiaomi Redmi 8 доступен как никогда


Все модели линейки имеют среднее время наработки на отказ в 1,5 млн часов. На них распространяется 3-летняя гарантия производителя, а стоимость 1- и 2-Тбайт моделей составляет 200 и 309 евро (14 100 и 21 800 рублей).



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о лучших SSD. Выбрать лучший SSD непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный SSD, для других - самый быстрый. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший SSD в любой ценовой категории - от менее $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие SSD: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Western Digital и Kioxia завершили разработку 112-слойной памяти BiCS5 3D NAND
  • Память Intel 3D XPoint второго поколения может выйти лишь в 2021 году
  • Анонс Transcend MSA452T: надёжный SSD на 96-слойной памяти BiCS4 3D NAND
  • Анонс Transcend JetFlash 910: быстрый и долговечный USB флэш-накопитель
  • Kingston объявила о выпуске NVMe-накопителя Data Center DC 1000B M.2

    • следующая новость
    Huawei начала принимать заказы на компактные и лёгкие ноутбуки MateBook 13 2020 и 14 2020

    предыдущая новость
    MediaTek представила чипсет Helio G80 для недорогих смартфонов

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Главные новости за неделю Обзор смартфона OPPO Reno2 Z: крепкий середнячок с выдвигающейся камерой Главные новости за неделю Обзор vivo NEX 3: футуристичный флагман для тех, кто в теме Главные новости за неделю
    Главные новости за неделю Обзор смартфона OPPO Reno2 Z Главные новости за неделю Обзор смартфона vivo NEX 3 Главные новости за неделю
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    3 февраля, 2020

    Samsung планирует поставлять аккумуляторы для беспроводных наушников

    TCL объявила о прекращении производства смартфонов BlackBerry

    Анонс Xiaomi Mi 10 пройдёт уже 7 февраля: начало продаж 14 февраля

    Gigabyte выпустила игровой монитор Aorus FI27Q с частотой обновления 165 Гц

    Huawei начала принимать заказы на компактные и лёгкие ноутбуки MateBook 13 2020 и 14 2020

    Анонс Mushkin Pilot-E: сверхбыстрые потребительские NVMe M.2 SSD

    MediaTek представила чипсет Helio G80 для недорогих смартфонов

    Новый AMD Ryzen Threadripper 3990X мощнее и в несколько раз дешевле Intel Xeon Platinum 8280

    Анонс D-Link DCS-8600LH: облачная беспроводная камера с поддержкой Full HD

    1 февраля, 2020

    Тактовая частота Intel Core i9-10900K в режиме ускорения достигла 5,1 ГГц

    31 января, 2020

    Nvidia Ampere могут оказаться производительнее существующих аналогов почти в 2 раза

    Samsung Galaxy A41 окажется построен на чипсете MediaTek

    Ritmix привезла в Россию пару новых беспроводных наушников

    Western Digital и Kioxia завершили разработку 112-слойной памяти BiCS5 3D NAND

    Официально: Nintendo не планирует выпускать новую модель Switch в 2020 году

    Apple, Huawei, Honor, Xiaomi и Vivo приостановили поставки смартфонов в Россию из-за коронавируса

    AOC представила недорогую линейку мониторов B2 с тонкими рамками

    30 января, 2020

    В сети засветился список материнских плат ASROCK на чипсете Z490

    Moto G Stylus с поддержкой стилуса появился на рендере

    Sony PlayStation 5 превосходит Xbox Series X практически по всем параметрам

    ССЫЛКИ