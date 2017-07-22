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Huawei начала принимать заказы на компактные и лёгкие ноутбуки MateBook 13 2020 и 14 2020

03 февраля 2020, 14:12


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На официальном сайте Huawei появились два новых ноутбука MateBook 13 2020 и MateBook 14 2020. Оба аппарата уже доступны для бронирования. Они имеют схожий дизайн и используют сенсорные экраны с 2K-разрешением, отличающиеся друг от друга своей диагональю.

MateBook 13 2020 и MateBook 14 2020


Huawei MateBook 13 2020 и MateBook 14 2020 построены на процессорах Intel Core десятого поколения (Core i5-10210U и Core i7-10510U) и используют графику Nvidia MX250. Они оснащаются PCIe SSD объёмом 512 Гбайт и используют 16 Гбайт ОЗУ. При этом базовый вариант 14-дюймового ноутбука доступен и в более простом варианте с 8 Гбайт оперативной памяти.

В MateBook 13 установлен 13-дюймовый IPS-экран с разрешением 2160x1440 пикселей, который благодаря тонким 4,4-мм боковым рамкам занимает 88% его крышки. В свою очередь, MateBook 14 получил более крупный 14-дюймовый IPS-дисплей с таким же разрешением, занимающий 90% крышки ноутбука. Кроме того, среди особенностей первой модели упоминается система охлаждения с двумя вентиляторами против одного, но более крупного вентилятора у MateBook 14.

Обе модели имеют сканер отпечатков пальцев в кнопке питания и поставляются с аккумулятором, поддерживающим быструю 65-Вт зарядку. Ёмкость аккумулятором отличается: 41,7 Вт*ч у 13-дюймового ноутбука и 56 Вт*ч - у 14-дюймового. Вес новинок - 1,32 и 1,53 кг, толщина - 14,9 и 15,9 мм соответственно.

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Стоимость Huawei MateBook 14 2020 начинается от 5899 юаней (53 700 рублей), MateBook 13 2020 - от 5999 юаней (54 600 рублей).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги -- но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

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