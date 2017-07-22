Компания Gigabyte представил второе поколение геймерского монитора Aorus FI27Q. Новинка по-прежнему использует высококачественную IPS-панель и целый ряд премиальных функций, при этом она оказалась на $50 дешевле предшественника.
Gigabyte Aorus FI27Q построен на 27-дюймовой 8-битной IPS-панели с разрешением 2560х1440 пикселей. Он характеризуется яркостью до 350 нит, контрастностью 1000:1 и широкими углами обзора 178°/178° по вертикали и горизонтали. Новинка может похвастаться очень небольшим временем отклика в 1 мс (MPRT) и высокой частотой обновления до 165 Гц на пару с поддержкой технологии адаптивной синхронизации VESA Adaptive-Sync и сертификатами AMD FreeSync Premium и Nvidia G-Sync Compatible.
Монитор обеспечивает 95% охват цветового пространства DCI-P3, поддерживает режим HDR (скорее всего, HDR10) и использует фирменную технологию Gigabyte Aim Stabilizer, снижающую размытие изображения в динамичных сценах.
Gigabyte Aorus FI27Q оснащается портом DisplayPort 1.2 и двумя HDMI 2.0. Более того, вместе с этим монитором была представлена и его модификация под названием Aorus FI27Q-P, отличающаяся от оригинальной модели наличием порта DisplayPort 1.4.
Gigabyte Aorus FI27Q уже появился на рынке с ценником $549 или около 35 000 рублей.
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