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Gigabyte выпустила игровой монитор Aorus FI27Q с частотой обновления 165 Гц

03 февраля 2020, 15:22


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Компания Gigabyte представил второе поколение геймерского монитора Aorus FI27Q. Новинка по-прежнему использует высококачественную IPS-панель и целый ряд премиальных функций, при этом она оказалась на $50 дешевле предшественника.

Gigabyte Aorus FI27Q


Gigabyte Aorus FI27Q построен на 27-дюймовой 8-битной IPS-панели с разрешением 2560х1440 пикселей. Он характеризуется яркостью до 350 нит, контрастностью 1000:1 и широкими углами обзора 178°/178° по вертикали и горизонтали. Новинка может похвастаться очень небольшим временем отклика в 1 мс (MPRT) и высокой частотой обновления до 165 Гц на пару с поддержкой технологии адаптивной синхронизации VESA Adaptive-Sync и сертификатами AMD FreeSync Premium и Nvidia G-Sync Compatible.

Gigabyte Aorus FI27Q


Монитор обеспечивает 95% охват цветового пространства DCI-P3, поддерживает режим HDR (скорее всего, HDR10) и использует фирменную технологию Gigabyte Aim Stabilizer, снижающую размытие изображения в динамичных сценах.

Gigabyte Aorus FI27Q


Gigabyte Aorus FI27Q оснащается портом DisplayPort 1.2 и двумя HDMI 2.0. Более того, вместе с этим монитором была представлена и его модификация под названием Aorus FI27Q-P, отличающаяся от оригинальной модели наличием порта DisplayPort 1.4.

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Gigabyte Aorus FI27Q уже появился на рынке с ценником $549 или около 35 000 рублей.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших мониторов для игр. Выбрать лучший монитор непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный монитор, для других - самый широкоформатный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший монитор в любой ценовой категории - от доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка".

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