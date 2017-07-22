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Анонс Xiaomi Mi 10 пройдёт уже 7 февраля: начало продаж 14 февраля

03 февраля 2020, 16:19


Бюджетный смартфон Xiaomi Redmi 8 доступен как никогда

Вспышка коронавируса накладывает свой отпечаток и на ближайшие анонсы новых продуктов. В конце прошлой недели информаторы сообщили об отказе Xiaomi от оффлайн-презентации флагманской серии Xiaomi Mi 10 в пользу более безопасной на фоне эпидемии онлайн-презентации. А, если верить последней утечке, новые смартфоны Xiaomi Mi 10 будут представлены уже 7 февраля этого года.

Анонс Xiaomi Mi 10 пройдёт уже 7 февраля


Более того, источник подтверждает, что Xiaomi Mi 10 будут представлены только в рамках онлайн-презентации, а начало продаж новых смартфонов намечено уже на 14 февраля, т.е. всего через неделю после их анонса. С другой стороны, разница между анонсом и релизом смартфонов может оказаться ещё меньше. И, некоторые информаторы считают, что 7 февраля Xiaomi проведёт лишь их предварительную презентацию, а полноценный анонс Xiaomi Mi 10 состоится 10 февраля.

Что касается даты начала продаж смартфонов, то, как мы и писали, Xiaomi Mi 10 действительно доберётся до рынка 14 февраля. Но продажи наиболее продвинутого представителя линейки, смартфона Xiaomi Mi 10 Pro, стартуют на несколько дней позже - 18 февраля.

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Смартфоны линейки Xiaomi Mi 10 могут стать первыми гаджетами на новейшем флагманском чипсете Snapdragon 865, а их стоимость будет колебаться от 3500 до 5000 юаней (31 900 - 45 500 рублей).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона OPPO Reno2 Z. OPPO Reno2 Z -- «упрощённая» версия флагмана OPPO Reno2. Смартфон стоит на 10 тысяч рублей дешевле старшего собрата и имеет с ним как много общего, так и совсем не мало существенных различий. Запутаться в этих смартфонах можно даже из-за схожести дизайна и названия, поэтому мы решили подробнее разобраться в особенностях младшей модели. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона OPPO Reno2 Z: крепкий середнячок с выдвигающейся камерой".

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