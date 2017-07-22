TCL в собственном Twitter объявила о прекращении производства смартфонов BlackBerry с 31 августа этого года. Как сообщает Pocket-Lint, объявление было сделано спустя три года после того, как китайский производитель приобрел бренд и лицензию на производство смартфонов.
В течение трех лет TLC пытались навязать конкуренцию IPhone и Android, выпустив несколько моделей смартфонов, таких как KeyOne , Key2 и Key2 LE. Однако судя по всему не выдержав конкуренции TLC решила отказаться от лицензии на производства BlackBerry.
В сообщении TLC подчеркивается, что компания не имеет дальнейших прав на разработку, производство или продажу любых новых мобильных устройств BlackBerry, но она будет продолжать поддерживать существующие устройства с обслуживанием клиентов и гарантийным обслуживанием до 2022 года.
Последней моделью BlackBerry, выпущенной TLC, был смартфон Key2 LE, представленный в августе 2018 года. Сейчас не ясно, какова дальнейшая судьба бренда и возьмется ли за производство именитых смартфонов другой производитель.
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