Компания Samsung расширяет свое присутствие на рынке носимых устройств, что влечет за собой рост амбиций в качестве поставщика. Согласно отчету Elec, в планах Samsung SDI до конца года начать поставки микро-аккумуляторов для ключевых производителей беспроводных наушников.
Компания планирует поставлять на рынок батареи типа coin cell и хочет предоставить эти решения крупным производителям ИТ и аудио, в том числе в Китае. Пока не ясно, есть ли Xiaomi среди потенциальных будущих клиентов Samsung, учитывая серьезную конкуренцию брендов на рынке беспроводных гарнитур.
Аналитики ожидают, что к концу года микро-аккумуляторы типа coin cell превзойдут по популярности батареи типа pin. По оценкам Samsung SDI, доходы, генерируемые ее бизнесом по производству батарей, должны увеличиться на 70% в год благодаря этому новому предприятию.
Кроме того новые батареи могут поставляться для Galaxy Buds+. В настоящее время Samsung Electronics использует в Galaxy Buds "монетные батарейки", изготовленные другими компаниями, включая Varta.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона OPPO Reno2 Z. OPPO Reno2 Z -- «упрощённая» версия флагмана OPPO Reno2. Смартфон стоит на 10 тысяч рублей дешевле старшего собрата и имеет с ним как много общего, так и совсем не мало существенных различий. Запутаться в этих смартфонах можно даже из-за схожести дизайна и названия, поэтому мы решили подробнее разобраться в особенностях младшей модели. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона OPPO Reno2 Z: крепкий середнячок с выдвигающейся камерой".