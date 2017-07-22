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Intel выпустит обновлённую линейку серверных процессоров для противодействия AMD EPYC

04 февраля 2020, 09:34


Новейший процессор AMD Athlon 3000G уже в Ситилинк!

В последнее время AMD начинает уверенно теснить Intel в сегменте потребительских и серверных процессоров. И, как удалось выяснить информаторам, для противодействия новейшим AMD EPYC Rome американская Intel планирует выпустить новую серию процессоров Cascade Lake Xeon Refresh.

Intel Cascade Lake Xeon Refresh


В отчёте CRN приводится множество анонимных источников, в один голос рассказывающих о новой серии Cascade Lake Refresh, выход которой, предположительно, намечен уже на 23 февраля. А отраслевые источники CRN считают, что недавний дефицит Xeon оказался спровоцирован именно скорым дебютом новой линейки и сопутствующим этому событию перераспределению производственных мощностей Intel.

Судя по слухам, в линейку войдёт целый ряд новых процессоров, начиная от наиболее доступного 8-ядерного / 16-поточного Intel Xeon Bronze с TDP 85 Вт и заканчивая флагманом серии - 28-ядерным /56-поточным Intel Xeon Gold 6258R с тактовой частотой 2,7 ГГц и TDP 205 Вт. Как несложно заметить, Intel увеличит число ядер новых процессоров, и если раньше возможности линейки ограничивались 24 ядрами, то теперь их максимальное число вырастет до 28.

Intel Cascade Lake Xeon Refresh


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Кроме того, Intel увеличит тактовые частоты новых процессоров. Но все они, по-прежнему, будут использовать 14-нм техпроцесс, а распознать новые модели можно будет по литере «R» в их индексе.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших бюджетных процессоров. Сегодня лучшее время для покупки бюджетного процессора. Новейшие процессоры Ryzen 3000 и Athlon компании AMD кардинально изменили пейзаж на рынке решений начального уровня. В магазинах появились четырёхъядерные чипы с игровой встроенной графикой по цене порядка 5000 рублей, а цены на линейку Athlon теперь начинаются примерно с 2500 рублей. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший бюджетный процессор: текущий анализ рынка".

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