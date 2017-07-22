В последнее время AMD начинает уверенно теснить Intel в сегменте потребительских и серверных процессоров. И, как удалось выяснить информаторам, для противодействия новейшим AMD EPYC Rome американская Intel планирует выпустить новую серию процессоров Cascade Lake Xeon Refresh.
В отчёте CRN приводится множество анонимных источников, в один голос рассказывающих о новой серии Cascade Lake Refresh, выход которой, предположительно, намечен уже на 23 февраля. А отраслевые источники CRN считают, что недавний дефицит Xeon оказался спровоцирован именно скорым дебютом новой линейки и сопутствующим этому событию перераспределению производственных мощностей Intel.
Судя по слухам, в линейку войдёт целый ряд новых процессоров, начиная от наиболее доступного 8-ядерного / 16-поточного Intel Xeon Bronze с TDP 85 Вт и заканчивая флагманом серии - 28-ядерным /56-поточным Intel Xeon Gold 6258R с тактовой частотой 2,7 ГГц и TDP 205 Вт. Как несложно заметить, Intel увеличит число ядер новых процессоров, и если раньше возможности линейки ограничивались 24 ядрами, то теперь их максимальное число вырастет до 28.
Кроме того, Intel увеличит тактовые частоты новых процессоров. Но все они, по-прежнему, будут использовать 14-нм техпроцесс, а распознать новые модели можно будет по литере «R» в их индексе.
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