В прошлом году, почти через 26 лет после смерти печально известного наркобарона, на рынок вышел новый смартфон Pablo Escobar Fold 1. Гаджет позиционировался в качестве самого доступного складного смартфона в мире, что неудивительно, учитывая его ценник в $349. И теперь компания, вдохновлённая Пабло Эскобаром, представила новый складной смартфон Escobar Fold 2, внешне сильно напоминающий Samsung Galaxy Fold, но имеющий намного более доступный ценник.
Что интересно, компании удалось сохранить характерный для предшественника доступный ценник, и новый Escobar Fold 2 будет продаваться всего за $399 (25 500 рублей) против порядка $2000 (127 800 рублей), которые просят за Samsung Galaxy Fold.
Новый смартфон оснащается внешним гибким экраном с диагональю 4,6 дюйма в сложенном и 7,3 дюйма - в разложенном состоянии. Новинка получила тройную камеру на тыльной панели с 12-мегапиксельным широкоугольным сенсором, 16-мегапиксельным датчиком с телефото-оптикой и 12-мегапиксельным сенсором с ультраширокоугольным объективом. В правой верхней части дисплея смартфона имеется вырез, в котором размещается сдвоенная 10 Мп + 8 Мп селфи-камера.
За производительность Escobar Fold 2 отвечает прошлогодний флагманский чипсет Snapdragon 855 в компании с 8 или 12 Гбайт ОЗУ и 128 или 512 Гбайт флеш-памяти. Его аккумулятор имеет ёмкость 4380 мАч, а в качестве операционной системы используется Android 10. Сканер отпечатков пальцев находится на боковой грани смартфона.
Escobar Fold 2 появится в продаже в следующем месяце по цене $399 и $549 (35 100 рублей) за версии с 8/128 и 12/512 Гбайт памяти.
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