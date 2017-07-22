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Анонс складного смартфона Escobar Fold 2: аналог Samsung Galaxy Fold за $399

04 февраля 2020, 10:31


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В прошлом году, почти через 26 лет после смерти печально известного наркобарона, на рынок вышел новый смартфон Pablo Escobar Fold 1. Гаджет позиционировался в качестве самого доступного складного смартфона в мире, что неудивительно, учитывая его ценник в $349. И теперь компания, вдохновлённая Пабло Эскобаром, представила новый складной смартфон Escobar Fold 2, внешне сильно напоминающий Samsung Galaxy Fold, но имеющий намного более доступный ценник.

Анонс складного смартфона Escobar Fold 2


Что интересно, компании удалось сохранить характерный для предшественника доступный ценник, и новый Escobar Fold 2 будет продаваться всего за $399 (25 500 рублей) против порядка $2000 (127 800 рублей), которые просят за Samsung Galaxy Fold.

Новый смартфон оснащается внешним гибким экраном с диагональю 4,6 дюйма в сложенном и 7,3 дюйма - в разложенном состоянии. Новинка получила тройную камеру на тыльной панели с 12-мегапиксельным широкоугольным сенсором, 16-мегапиксельным датчиком с телефото-оптикой и 12-мегапиксельным сенсором с ультраширокоугольным объективом. В правой верхней части дисплея смартфона имеется вырез, в котором размещается сдвоенная 10 Мп + 8 Мп селфи-камера.

За производительность Escobar Fold 2 отвечает прошлогодний флагманский чипсет Snapdragon 855 в компании с 8 или 12 Гбайт ОЗУ и 128 или 512 Гбайт флеш-памяти. Его аккумулятор имеет ёмкость 4380 мАч, а в качестве операционной системы используется Android 10. Сканер отпечатков пальцев находится на боковой грани смартфона.

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Escobar Fold 2 появится в продаже в следующем месяце по цене $399 и $549 (35 100 рублей) за версии с 8/128 и 12/512 Гбайт памяти.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона OPPO Reno2 Z. OPPO Reno2 Z -- «упрощённая» версия флагмана OPPO Reno2. Смартфон стоит на 10 тысяч рублей дешевле старшего собрата и имеет с ним как много общего, так и совсем не мало существенных различий. Запутаться в этих смартфонах можно даже из-за схожести дизайна и названия, поэтому мы решили подробнее разобраться в особенностях младшей модели. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона OPPO Reno2 Z: крепкий середнячок с выдвигающейся камерой".

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