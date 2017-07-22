Бренд POCO представил новый смартфон POCO X2. Это не преемник чрезвычайно популярного POCO F1, который появится немного позднее. Новинка представляет собой смартфон среднего уровня, по сути, являющийся ребрендингом уже выпущенного компанией Redmi K30 4G.
Первой страной, где начнутся продажи POCO X2, станет Индия, а сам гаджет окажется первым смартфоном в стране с 64-Мп камерой Sony IMX686. Новинка заключена в корпус из стекла Gorilla Glass 5 с рамкой из алюминия и покрытием P2i, защищающим его от брызг. Смартфон получил большой 6,67-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2400х1080 пикселей, высокой частотой обновления до 120 Гц и поддержкой HDR10. В верхней правой части экрана находится вытянутое отверстие для двух 20 Мп и 2 Мп фронтальных камер.
POCO X2 построен на игровом чипсете Snapdragon 730G в паре с 6 или 8 Гбайт ОЗУ. Он работает под управлением Android 10 с оболочкой MIUI 11 и поддерживает функцию GPU Turbo для увеличения производительности в играх. Ещё больше производительность устройства увеличивает используемая в нём система жидкостного охлаждения.
В POCO X2 установлены четыре тыльные камеры с основным 64-Мп сенсором Sony IMX686, 8-Мп широкоугольной камерой с углом обзора 120°, 2-Мп макро-камерой и 2-Мп датчиком глубины. Камера поддерживает формат RAW и может записывать 4К-видео на 30 к/с и замедленное HD-видео на скорости 960 к/с.
Среди остальных возможностей POCO X2 можно отметить Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, NFC, ИК-передатчик, 2-диапазонный GPS, порт USB-C, сканер отпечатков пальцев на боковой грани, 3,5-мм аудиоразъём и аккумулятор на 4500 мАч с поддержкой 30-Вт быстрой зарядки, позволяющей полностью зарядить его батарею за 68 минут.
POCO X2 с 6 Гбайт ОЗУ и 64 или 128 Гбайт флеш-памяти можно будет купить за $225 и $239 соответственно (14 300 и 15 200 рублей), а смартфон с 8 Гбайт оперативной и 256 Гбайт встроенной памяти получил ценник в $281 (17 900 рублей). Продажи смартфона начнутся 11 февраля.
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