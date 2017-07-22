Корейская Samsung Electronics объявила о разработке нового поколения памяти HBM2E с кодовым названием Flashbolt. Новые 16-Гбайт чипы памяти ориентированы на высокопроизводительные вычисления.
Новая память Flashbolt отличается от предшественника не только более высокой производительностью и лучшей энергоэффективностью, но и увеличенным объёмом. Последний достигается благодаря вертикальной укладке восьми слоев 10-нм 16-Гбит матриц DRAM поверх буферного чипа. Все слои связываются посредством технологии межкремниевых соединений through-silicon-via (TSV).
Новое поколение памяти HBM2E использует фирменную оптимизированную схему передачи сигнала, позволяющую добиться скорости передачи до 3,2 Гбит/с и пропускной способности памяти до 410 Гбайт/с на стек. А в некоторых сценариях работы эти показатели могут достигать 4,2 Гбит/с и 538 Гбайт/с соответственно. Другими словами, Flashbolt обеспечивает 1,75-кратное увеличение пропускной способностью по сравнению с памятью Aquabolt предыдущего поколения (307 Гбайт/с).
Серийное производство памяти начнётся в первой половине года. При этом Samsung продолжит поставки и более старой памяти Aquabolt, постепенно увеличивая присутствие Flashbolt.
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