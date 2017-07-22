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Samsung выпустила обновление для умных часов Gear S2

04 февраля 2020, 14:12


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Samsung выпустила обновление прошивки на умные часы Gear S2. Обновление увеличивает срок службы батареи и безопасность устройства, а все это упаковано в файл весом 6,79 МБ.

s2


Для пользователей обновление прошивки стало довольно неожиданным, ведь с момента последнего выхода прошивки минуло несколько лет, а сама модель уже отметила пятилетний юбилей.


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Согласно справке Tizen , обновление также включает в себя пользовательский интерфейс Galaxy Watch Active 2. Эта информация пока никак не подтверждена, но будет просто невероятно, если она окажется правдой.

Владельцам различных умных гаджетов зачастую приходится свыкнуться с мыслью, что производители таких устройств со временем перестают оказывать поддержку и выпускать обновление. В том числе, именно поэтому обновление Samsung Gear S2 спустя несколько лет выглядит, как неожиданный сюрприз для пользователей устройств.



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