Согласно справке Tizen , обновление также включает в себя пользовательский интерфейс Galaxy Watch Active 2. Эта информация пока никак не подтверждена, но будет просто невероятно, если она окажется правдой.
Владельцам различных умных гаджетов зачастую приходится свыкнуться с мыслью, что производители таких устройств со временем перестают оказывать поддержку и выпускать обновление. В том числе, именно поэтому обновление Samsung Gear S2 спустя несколько лет выглядит, как неожиданный сюрприз для пользователей устройств.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона OPPO Reno2 Z. OPPO Reno2 Z -- «упрощённая» версия флагмана OPPO Reno2. Смартфон стоит на 10 тысяч рублей дешевле старшего собрата и имеет с ним как много общего, так и совсем не мало существенных различий. Запутаться в этих смартфонах можно даже из-за схожести дизайна и названия, поэтому мы решили подробнее разобраться в особенностях младшей модели. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона OPPO Reno2 Z: крепкий середнячок с выдвигающейся камерой".