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Ноутбук Acer ConceptD 5 Pro появился в России с ценником от 139 990 рублей

04 февраля 2020, 15:02


Новейший процессор AMD Athlon 3000G уже в Ситилинк!

Компания Acer выводит на российский рынок новый ноутбук ConceptD 5 Pro из профессиональной линейки для специалистов в области архитектурного дизайна, анимации и двухмерной/трёхмерной графики.

Acer ConceptD 5 Pro появился в России


Новинка оснащается 15,6-дюймовым 4К-экраном со 100-процентным охватом цветового пространства Adobe RGB и точной заводской калибровкой с Delta E<2, а сертификат Pantone Validated гарантирует естественную цветопередачу при работе с полиграфией.

Acer ConceptD 5 Pro появился в России


Ноутбук построен на процессоре Intel Core i7 девятого поколения в связке с видеокартой Nvidia Quadro T1000 или Quadro RTX 3000. Он оснащается до 16 Гбайт ОЗУ DDR4 и современным PCIe NVMe SSD ёмкостью до 1 Тбайт. Для хранения рабочих файлов в ConceptD 5 Pro предусмотрен вместительный жёсткий диск. Картину дополняет эффективная и одновременно тихая система охлаждения с вентиляторами AeroBlade 3D четвёртого поколения, максимальный уровень шума которой не превышает 40 дБ.

В Acer ConceptD 5 Pro предусмотрены порт USB Type-C со скоростью передачи данных до 5 Гб/с, HDMI 2.0 и три USB 3.1, а также имеется поддержка современного беспроводного протокола Wi-Fi 6.

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Acer ConceptD 5 Pro уже доступен россиянам по цене от 139 990 рублей.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги -- но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

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