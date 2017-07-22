Компания Acer выводит на российский рынок новый ноутбук ConceptD 5 Pro из профессиональной линейки для специалистов в области архитектурного дизайна, анимации и двухмерной/трёхмерной графики.
Новинка оснащается 15,6-дюймовым 4К-экраном со 100-процентным охватом цветового пространства Adobe RGB и точной заводской калибровкой с Delta E<2, а сертификат Pantone Validated гарантирует естественную цветопередачу при работе с полиграфией.
Ноутбук построен на процессоре Intel Core i7 девятого поколения в связке с видеокартой Nvidia Quadro T1000 или Quadro RTX 3000. Он оснащается до 16 Гбайт ОЗУ DDR4 и современным PCIe NVMe SSD ёмкостью до 1 Тбайт. Для хранения рабочих файлов в ConceptD 5 Pro предусмотрен вместительный жёсткий диск. Картину дополняет эффективная и одновременно тихая система охлаждения с вентиляторами AeroBlade 3D четвёртого поколения, максимальный уровень шума которой не превышает 40 дБ.
В Acer ConceptD 5 Pro предусмотрены порт USB Type-C со скоростью передачи данных до 5 Гб/с, HDMI 2.0 и три USB 3.1, а также имеется поддержка современного беспроводного протокола Wi-Fi 6.
Acer ConceptD 5 Pro уже доступен россиянам по цене от 139 990 рублей.
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