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AMD Radeon Pro W550 может вскоре появиться в продаже

04 февраля 2020, 16:34


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Несмотря на отсутствие официальных заявлений от AMD, в сеть просочилась информация о грядущем выходе видеокарты AMD Radeon Pro W550 на основе микроархитектуры Navi. Видеокарта появилась в каталоге американского ритейлера SabrePC.

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Судя по названию модели можно ожидать, что новинка будет обладать аналогичным набором характеристик, что и Radeon RX 5500 XT.

Radeon Pro W5500 видимо будет поставляться с 8 ГБ памяти GDDR6. Несмотря на отсутствие информации на сайте ритейлера, можно предположить, что Radeon Pro W5500 сможет обеспечивать аналогичную AMD Radeon RX 5500 XT пропускную способность памяти до 224 Гбит/с.



Согласно описанию SabrePC, Radeon Pro W5500 поставляется с четырьмя выходами DisplayPort. Это меньше чем у Radeon Pro W5700. Также в описании карты нет упоминания о порте USB-C, который присутствует на Radeon Pro W5700.

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В каталоге SabrePC на Radeon Pro W5500 указана цена в 391,57 доллара, а значит новинка от AMD станет конкурентом Quadro P2200 от Nvidia, стоимость которого около 400 долларов.


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