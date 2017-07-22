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Анонс Fujifilm X100V: компактная камера премиум-класса

05 февраля 2020, 09:04


Honor 9X с выдвигающейся камерой по смешной цене

Корпорация Fujifilm выпустила пятое поколение линейки компактных цифровых камер премиум-класса Fujifilm X100. Новая Fujifilm X100V получила обновлённый объектив 23mm F2, новую версию гибридного видоискателя, корпус с защитой от пыли и влаги, поворотный ЖК-дисплей и множество других обновлений.

Анонс Fujifilm X100V


В Fujifilm X100V сочетаются процессор X-Processor 4 и 26,1-Мп матрица с обратной засветкой X-Trans CMOS 4, превращающие новинку в простой и функциональный инструмент для получения качественной картинки в руках как профессионалов, так и новичков. Используемый в ней объектив 23mm F2.0 сохранил те же габариты и совместимость с конверсионными объективами WCL/TCL, что и у предыдущих камер серии, при этом обеспечивая более низкие искажения.

Анонс Fujifilm X100V


Улучшенный гибридный видоискатель Fujifilm X100V обеспечивает 95% охват кадра и позволяет быстро переключаться между оптическим видоискателем с увеличением 0,52 и электронным OLED-видоискателем с разрешением 3,69 млн точек. В новинке предусмотрена функция электронного дальномера (ERF), а новый алгоритм работы повышает эффективность автофокусировки при освещенности -5EV.

Fujifilm X100V может записывать видео 4K со скоростью до 30 к/с или Full HD видео на 120 к/с. Предусмотрены в камере и возможность записи в 10-битном цвете 4:2:2 через порт HDMI и режимы моделирования пленки, например, ETERNA.

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Fujifilm X100V появится в России в конце февраля по рекомендованной розничной цене 102 999 рублей.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор 5 экшн-камер. Наши эксперты изучили множество недорогих экшн-камер и сегодня готовы представить вам несколько моделей, которые вас точно не разочаруют. Подробнее об этом читайте в статье "5 экшн-камер: доступные альтернативы GoPro".

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