Мы уже писали о том, что вспышка коронавируса наложила отпечаток на политику некоторых крупных производителей и даже привела к срыву поставок некоторых моделей смартфонов. А теперь стало известно, что сразу несколько производителей смартфонов откажутся от участия в MWC 2020. Причина та же - коронавирус.
Так, представители китайской ZTE сообщили нашим коллегам из The Verge, что компания пропустит MWC 2020 из-за вспышки коронавируса и связанных с ними проблем с поездками и задержками в выдаче виз. Ситуацию усугубляет ещё и сопровождающая заболевание лёгкая ксенофобия в отношении китайцев, и ZTE «[склонна] быть чрезмерно вежливой компанией и просто [не] хочет, чтобы люди чувствовали себя некомфортно».
Ещё одним производителем, официально отказавшимся от участия в MWC 2020, стала корейская LG. В компании объясняют это, в первую очередь, заботой о здоровье своих сотрудников, партнёров и клиентов. Одновременно с этим корейский производитель отметил, что вместо MWC 2020 в ближайшем будущем компания проведёт несколько отдельных мероприятий, на которых будут представлены новые мобильные продукты LG 2020 года.
Между тем, организатор MWC, ассоциация GSMA, выпустила официальное заявление, согласно которому коронавирус оказал лишь минимальное влияние на MWC 2020. Правда, это заявление вышло ещё до того, как LG и ZTE отказались от участия в выставке.
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