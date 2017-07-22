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LG и ZTE отказались от участия в MWC 2020 из-за вспышки коронавируса

05 февраля 2020, 10:26


Honor 9X с выдвигающейся камерой по смешной цене

Мы уже писали о том, что вспышка коронавируса наложила отпечаток на политику некоторых крупных производителей и даже привела к срыву поставок некоторых моделей смартфонов. А теперь стало известно, что сразу несколько производителей смартфонов откажутся от участия в MWC 2020. Причина та же - коронавирус.

LG и ZTE отказались от участия в MWC 2020 из-за вспышки коронавируса


Так, представители китайской ZTE сообщили нашим коллегам из The Verge, что компания пропустит MWC 2020 из-за вспышки коронавируса и связанных с ними проблем с поездками и задержками в выдаче виз. Ситуацию усугубляет ещё и сопровождающая заболевание лёгкая ксенофобия в отношении китайцев, и ZTE «[склонна] быть чрезмерно вежливой компанией и просто [не] хочет, чтобы люди чувствовали себя некомфортно».

Ещё одним производителем, официально отказавшимся от участия в MWC 2020, стала корейская LG. В компании объясняют это, в первую очередь, заботой о здоровье своих сотрудников, партнёров и клиентов. Одновременно с этим корейский производитель отметил, что вместо MWC 2020 в ближайшем будущем компания проведёт несколько отдельных мероприятий, на которых будут представлены новые мобильные продукты LG 2020 года.

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Между тем, организатор MWC, ассоциация GSMA, выпустила официальное заявление, согласно которому коронавирус оказал лишь минимальное влияние на MWC 2020. Правда, это заявление вышло ещё до того, как LG и ZTE отказались от участия в выставке.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона OPPO Reno2 Z. OPPO Reno2 Z -- «упрощённая» версия флагмана OPPO Reno2. Смартфон стоит на 10 тысяч рублей дешевле старшего собрата и имеет с ним как много общего, так и совсем не мало существенных различий. Запутаться в этих смартфонах можно даже из-за схожести дизайна и названия, поэтому мы решили подробнее разобраться в особенностях младшей модели. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона OPPO Reno2 Z: крепкий середнячок с выдвигающейся камерой".

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