Свежая прошивка серверов Asus неожиданно добавила им поддержку сразу четырёх пока не анонсированных процессоров AMD Epyc поколения Rome. Как и любые другие модели серии Epyc 7002, новые процессоры построены на 7-нм микроархитектуре Zen 2. Они поддерживают 8-канальную память DDR4 и предлагают до 128 линий PCIe 4.0.
Самой продвинутой из замеченных новинок оказался 64-ядерный процессор Epyc 7662, который, судя по его названию, окажется слабее Epyc 7702. Он работает на базовой частоте 2 ГГц, имеет 256 Мбайт кэша L3 и TDP на уровне 200 Вт. Вместе с этой новинкой на рынке появится более простой 32-ядерный процессор Epyc 7532 с тактовой частотой 2,4 ГГц и таким же TDP 200 Вт. Название модели предполагает, что она расположится между Epyc 7542 и 7502. Однако размер её кэша L3 вдвое больше, чем у других 32-ядерных процессоров Epyc - 256 против 128 Мбайт.
Следующей по старшинству новинкой AMD станет 16-ядерный процессор Epyc 7F52 с тактовой частотой 3,5 ГГц, TDP 240 Вт и всё теми же 256 Мбайт кэш-памяти третьего уровня - вдвое больше, чем у Epyc 7302. А единственным новым процессором AMD Epyc со 128 Мбайт кэша L3 окажется 8-ядерный Epyc 7F32 с тактовой частотой 3,7 ГГц и TPD 180 Вт. При этом последний может стать самым быстрым 8-ядерным процессором в линейке Epyc 7002.
Прошивка, о которой мы говорим, уже вышла, а, значит, и новые процессоры AMD должны появиться уже в ближайшее время.
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