РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Asus рассекретила четыре новейших процессора AMD Epyc Rome

05 февраля 2020, 11:37


Грандиозная скидка на фотоаппарат Canon PowerShot G9 X Mark II

Свежая прошивка серверов Asus неожиданно добавила им поддержку сразу четырёх пока не анонсированных процессоров AMD Epyc поколения Rome. Как и любые другие модели серии Epyc 7002, новые процессоры построены на 7-нм микроархитектуре Zen 2. Они поддерживают 8-канальную память DDR4 и предлагают до 128 линий PCIe 4.0.

Asus рассекретила четыре новейших процессора AMD Epyc Rome


Самой продвинутой из замеченных новинок оказался 64-ядерный процессор Epyc 7662, который, судя по его названию, окажется слабее Epyc 7702. Он работает на базовой частоте 2 ГГц, имеет 256 Мбайт кэша L3 и TDP на уровне 200 Вт. Вместе с этой новинкой на рынке появится более простой 32-ядерный процессор Epyc 7532 с тактовой частотой 2,4 ГГц и таким же TDP 200 Вт. Название модели предполагает, что она расположится между Epyc 7542 и 7502. Однако размер её кэша L3 вдвое больше, чем у других 32-ядерных процессоров Epyc - 256 против 128 Мбайт.

Следующей по старшинству новинкой AMD станет 16-ядерный процессор Epyc 7F52 с тактовой частотой 3,5 ГГц, TDP 240 Вт и всё теми же 256 Мбайт кэш-памяти третьего уровня - вдвое больше, чем у Epyc 7302. А единственным новым процессором AMD Epyc со 128 Мбайт кэша L3 окажется 8-ядерный Epyc 7F32 с тактовой частотой 3,7 ГГц и TPD 180 Вт. При этом последний может стать самым быстрым 8-ядерным процессором в линейке Epyc 7002.

Honor 9X с выдвигающейся камерой по смешной цене


Прошивка, о которой мы говорим, уже вышла, а, значит, и новые процессоры AMD должны появиться уже в ближайшее время.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших бюджетных процессоров. Сегодня лучшее время для покупки бюджетного процессора. Новейшие процессоры Ryzen 3000 и Athlon компании AMD кардинально изменили пейзаж на рынке решений начального уровня. В магазинах появились четырёхъядерные чипы с игровой встроенной графикой по цене порядка 5000 рублей, а цены на линейку Athlon теперь начинаются примерно с 2500 рублей. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший бюджетный процессор: текущий анализ рынка".

Популярные статьи:

  • Intel выпустит обновлённую линейку серверных процессоров для противодействия AMD EPYC
  • MediaTek представила чипсет Helio G80 для недорогих смартфонов
  • Новый AMD Ryzen Threadripper 3990X мощнее и в несколько раз дешевле Intel Xeon Platinum 8280
  • Процессор AMD Ryzen 7 4700U замечен в Geekbench
  • Тактовая частота Intel Core i9-10900K в режиме ускорения достигла 5,1 ГГц

    • следующая новость
    Преемник флагманской камеры Fujifilm X-T3 официально выйдет 26 февраля

    предыдущая новость
    LG и ZTE отказались от участия в MWC 2020 из-за вспышки коронавируса

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Главные новости за неделю Обзор смартфона OPPO Reno2 Z: крепкий середнячок с выдвигающейся камерой Главные новости за неделю Обзор vivo NEX 3: футуристичный флагман для тех, кто в теме Главные новости за неделю
    Главные новости за неделю Обзор смартфона OPPO Reno2 Z Главные новости за неделю Обзор смартфона vivo NEX 3 Главные новости за неделю
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    5 февраля, 2020

    Nokia может представить новые смарт-часы на MWC 2020

    В сеть попал патент возможно будущего смартфона OnePlus

    Время автономной работы новых Galaxy Buds + вырастет почти вдвое

    В России появилась гибридная Wi-Fi + PLC mesh-система TP-Link Deco P9

    Тизер Samsung Galaxy M31 рассказал о мощной 64-Мп камере смартфона

    Преемник флагманской камеры Fujifilm X-T3 официально выйдет 26 февраля

    Asus рассекретила четыре новейших процессора AMD Epyc Rome

    LG и ZTE отказались от участия в MWC 2020 из-за вспышки коронавируса

    Анонс Fujifilm X100V: компактная камера премиум-класса

    4 февраля, 2020

    AMD Radeon Pro W550 может вскоре появиться в продаже

    Ноутбук Acer ConceptD 5 Pro появился в России с ценником от 139 990 рублей

    Samsung выпустила обновление для умных часов Gear S2

    Samsung выпустила третье поколение памяти HBM2E: встречайте Flashbolt

    Анонс POCO X2: недорогой смартфон с большими возможностями

    Анонс складного смартфона Escobar Fold 2: аналог Samsung Galaxy Fold за $399

    Intel выпустит обновлённую линейку серверных процессоров для противодействия AMD EPYC

    3 февраля, 2020

    Samsung планирует поставлять аккумуляторы для беспроводных наушников

    TCL объявила о прекращении производства смартфонов BlackBerry

    Анонс Xiaomi Mi 10 пройдёт уже 7 февраля: начало продаж 14 февраля

    Gigabyte выпустила игровой монитор Aorus FI27Q с частотой обновления 165 Гц

    ССЫЛКИ