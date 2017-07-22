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Преемник флагманской камеры Fujifilm X-T3 официально выйдет 26 февраля

05 февраля 2020, 12:46


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Во время сегодняшнего анонса компактной премиум-камеры Fujifilm X100V компания поделилась ещё одной интересной информацией о пока не представленном продукте, пообещав, что уже 26 февраля будет показана новая флагманская камера Fujifilm X-T4.

Fujifilm X-T4 официально выйдет 26 февраля

Fujifilm X-T3


Мы пока не знаем, чем новинка отличается от и без того отличной Fujifilm X-T3. Но некоторые источники предполагают, что Fujifilm X-T4 сможет похвастаться новейшим датчиком изображения X-Trans формата APS-C. А среди других важных особенностей камеры упоминаются встроенная стабилизация, до сих пор остававшаяся эксклюзивной функцией X-H1, и возможность записи 10-битного 6K-видео на скорости 60 к/с.

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Вместе с тем, новая Fujifilm X-T4 может оказаться примерно на 8 мм толще и на 140-150 граммов тяжелее предшественника. С другой стороны, все эти слухи появились ещё тогда, когда считалось, что Fujifilm X-T4 выйдет лишь в конце 2020 года. Но, как мы уже убедились, это в корне неверно. А раз информаторы ошиблись в сроках релиза камеры, они вполне могут ошибаться и в отношении её возможностей.



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