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Тизер Samsung Galaxy M31 рассказал о мощной 64-Мп камере смартфона

05 февраля 2020, 13:46


Honor 9X с выдвигающейся камерой по смешной цене

Корейская Samsung уже успела выпустить смартфоны Galaxy A51 и Galaxy A71. Теперь компания активно готовится к презентации куда более доступного Samsung Galaxy M31, и недавно появившийся в сети тизер раскрыл одну из ключевых особенностей этого аппарата.

Тизер Samsung Galaxy M31


Опубликованное YouTube блогером GeekyRanjit тизерное изображение говорит об использовании в смартфоне мощной 64-Мп камеры. Конкретная модель сенсора, конечно, не уточняется, но, скорее всего, здесь используется фирменный Samsung ISOCELL GW1. А помимо основного 64-Мп сенсора на тыльной панели смартфона, по слухам, установлены датчик с широкоугольной оптикой, макрокамера и сенсор глубины.

Не меньший интерес для нас представляет и фигурирующий в тизере хэштег #MegaMonster, традиционно используемый для продвижения смартфонов с мощными аккумуляторами. Впрочем, ожидать иного было бы странно - предшественник этого гаджета, Galaxy M30s, поставляется с ёмкой батареей на 6000 мАч. И новый Samsung Galaxy M31 вряд ли получит что-то меньшее.

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Ходят слухи, что Samsung Galaxy M31 оснастят чипсетом Exynos 9611, до 6 Гбайт ОЗУ и до 128 Гбайт расширяемой флеш-памяти. Смартфон получит поддержку Bluetooth 5.0, 2-диапазонный Wi-Fi и операционную систему Android 10 с оболочкой One UI 2.0.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона OPPO Reno2 Z. OPPO Reno2 Z -- «упрощённая» версия флагмана OPPO Reno2. Смартфон стоит на 10 тысяч рублей дешевле старшего собрата и имеет с ним как много общего, так и совсем не мало существенных различий. Запутаться в этих смартфонах можно даже из-за схожести дизайна и названия, поэтому мы решили подробнее разобраться в особенностях младшей модели. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона OPPO Reno2 Z: крепкий середнячок с выдвигающейся камерой".

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