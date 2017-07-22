Корейская Samsung уже успела выпустить смартфоны Galaxy A51 и Galaxy A71. Теперь компания активно готовится к презентации куда более доступного Samsung Galaxy M31, и недавно появившийся в сети тизер раскрыл одну из ключевых особенностей этого аппарата.
Опубликованное YouTube блогером GeekyRanjit тизерное изображение говорит об использовании в смартфоне мощной 64-Мп камеры. Конкретная модель сенсора, конечно, не уточняется, но, скорее всего, здесь используется фирменный Samsung ISOCELL GW1. А помимо основного 64-Мп сенсора на тыльной панели смартфона, по слухам, установлены датчик с широкоугольной оптикой, макрокамера и сенсор глубины.
Не меньший интерес для нас представляет и фигурирующий в тизере хэштег #MegaMonster, традиционно используемый для продвижения смартфонов с мощными аккумуляторами. Впрочем, ожидать иного было бы странно - предшественник этого гаджета, Galaxy M30s, поставляется с ёмкой батареей на 6000 мАч. И новый Samsung Galaxy M31 вряд ли получит что-то меньшее.
Ходят слухи, что Samsung Galaxy M31 оснастят чипсетом Exynos 9611, до 6 Гбайт ОЗУ и до 128 Гбайт расширяемой флеш-памяти. Смартфон получит поддержку Bluetooth 5.0, 2-диапазонный Wi-Fi и операционную систему Android 10 с оболочкой One UI 2.0.
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