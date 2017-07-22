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В России появилась гибридная Wi-Fi + PLC mesh-система TP-Link Deco P9

05 февраля 2020, 14:43


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Компания TP-Link представила на российском рынке новую гибридную Wi-Fi mesh-систему TP-Link Deco P9 с поддержкой передачи данных по технологии Powerline.

Гибридная Wi-Fi + PLC mesh-система TP-Link Deco P9


TP-Link Deco P9 обеспечивает скорость передачи данных до 867 Мбит/с на диапазоне 5 ГГц и до 300 Мбит/с на 2,4 ГГц и позволяет передавать данные между модулями на скорости до 1000 Мбит/с по стандарту Powerline. Этот стандарт позволяет использовать электрическую проводку для формирования более надёжной mesh-сети между модулями.

Комплект из двух модулей способен покрывать площадь до 370 квадратных метров, а из трёх - до 560 квадратных метров. Каждый модуль Deco P9 обладает чипсетом от Qualcomm, двумя гигабитными портами Ethernet с автоматическим распознаванием WAN/LAN, а также двумя встроенными двухдиапазонными антеннами. Модули могут работать как в режиме роутера, так и в режиме точек доступа и поддерживают TP-Link Mesh, MU-MIMO, Beamforming, Band Steering, Auto Path selection и Self-Healing.

Система TP-Link Deco P9 позволяет подключать до 100 беспроводных клиентов и может объединяться с другими моделями Deco для формирования единой бесшовной Mesh-сети с едиными именем Wi-Fi.

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Mesh-системы TP-Link Deco P9 (2-pack) и (3-pack) появятся в России по рекомендованной цене 14 990 и 21 990 рублей соответственно.



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