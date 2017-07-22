Ожидать от Samsung скорого анонса новых умных часов пожалуй не стоит, но можно предположить, что вместе с флагманским семейством Galaxy S20 11 февраля также будут анонсированы новые беспроводные наушники Galaxy Buds +.
В течение последних двух месяцев в сеть с завидным постоянством утекала информация о грядущей новинке. Благодаря этим утечкам вполне можно составить вполне осязаемую картину того, как будет выглядеть наушники и каким функционалом они будут располагать.
Утекшая в сеть информация не содержала данных о качестве звука, но при этом ясно, что основным плюсом новых Galaxy Buds + будет существенная прибавка ко времени автономной работы. Вместо прежних шести часов у Galaxy Buds, новинка будет работать без передышки все 11 часов. Интересно, что такие перемены почти никак не сказались на внешнем виде и весе устройства при увеличении батареи с 58 до 85 мАч.
В дополнение к этим основным усовершенствованиям Samsung готовится значительно улучшить возможности быстрой зарядки Galaxy Buds +. Три минуты заряда наушников смогут обеспечить целый час прослушивания музыки.
Другие заметные улучшения, по-видимому, включают возможность подключения нескольких устройств, двухполосную динамическую колонку с низкочастотным динамиком, два внешних микрофона вместо одного и улучшенную сенсорную панель с прямой ссылкой на Spotify.
Galaxy Buds +, как и Galaxy Buds, будет представлен в черном, белом и синем цветах. Кроме привычных расцветок модель будет выходить еще и в красном цвете.
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