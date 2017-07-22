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В сеть попал патент возможно будущего смартфона OnePlus

05 февраля 2020, 16:56


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В сети появился патент возможно нового дизайна будущего смартфона OnePlus. Изображение устройства вызывает много вопросов, поскольку на нем отсутствует видимая фронтальная камера.



Передняя часть устройства оснащена огромным экраном с тонкими рамками, где попросту не остается места для фронтальной видеокамеры. Неясно будет ли смартфон оснащен всплывающей камерой. Во всяком случае изображение не дает ответа на этот вопрос.

Отсутствие камеры на изображении можно объяснить возможным использованием скрытой фронтальной камеры, что неудивительно, ведь "дочка" OnePlus - Oppo совсем недавно демонстрировало эту технологию. С другой стороны, возможно, что фронтальную камеру просто не отобразили на чертежах патента. Эта версия выглядит вполне очевидной, взглянув на рисунок, где единственной нарисованной деталью является лишь порт USB. Там нет индикации каких-либо кнопок, решеток динамиков или портов любого другого вида.


Возможно, это дизайн для инновационного безпортового и традиционного телефона без динамиков, похожий на другие концептуальные смартфоны, которые мы видели в прошлом. Также возможно, что детали не были сочтены необходимыми для включения, поскольку патент, кажется, более сфокусирован на механизме задней камеры.

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При этом большинство в большинство подобных патентов стараются включить все необходимые детали: антенные линии, камеры, кнопки, порты. Поэтому версия о том, что OnePlus действительно работает над созданием инновационного смартфона без кнопок и видимой селфи-камеры.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона OPPO Reno2 Z. OPPO Reno2 Z -- «упрощённая» версия флагмана OPPO Reno2. Смартфон стоит на 10 тысяч рублей дешевле старшего собрата и имеет с ним как много общего, так и совсем не мало существенных различий. Запутаться в этих смартфонах можно даже из-за схожести дизайна и названия, поэтому мы решили подробнее разобраться в особенностях младшей модели. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона OPPO Reno2 Z: крепкий середнячок с выдвигающейся камерой".

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