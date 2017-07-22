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Nokia может представить новые смарт-часы на MWC 2020

05 февраля 2020, 19:00


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На грядущем MWC 2020, как и полагается, будут представлены новинки ведущих брендов. Это касается и HMD Global, которая готовит представить общественности серию смартфонов Nokia, а также новую модель смарт-часов.

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Ранее сообщалось, что Nokia приостановила работу над рядом IoT-устройств, в частности, речь шла о некоторых смарт-часах, мини-проекторах и мини-принтерах. Однако согласно новым слухам, смарт-часы все же будут представлены на MWC 2020, 23 февраля, в Барселоне.

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Пока известно лишь, что часы будут снабжены eSIM и смогут выполнять функции сотового телефона. Во-вторых, носимое устройство также поступит с сертификацией Google, а значит оно будет оснащен программным обеспечением Wear OS.

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Ожидается, что новинка от Nokia будет доступна в Европе и США. Точных характеристик, к сожалению, пока что нет. В любом случае презентация новинки будет отличным сюрпризом для всех поклонников бренда.


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