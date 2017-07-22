На грядущем MWC 2020, как и полагается, будут представлены новинки ведущих брендов. Это касается и HMD Global, которая готовит представить общественности серию смартфонов Nokia, а также новую модель смарт-часов.
Ранее сообщалось, что Nokia приостановила работу над рядом IoT-устройств, в частности, речь шла о некоторых смарт-часах, мини-проекторах и мини-принтерах. Однако согласно новым слухам, смарт-часы все же будут представлены на MWC 2020, 23 февраля, в Барселоне.
Пока известно лишь, что часы будут снабжены eSIM и смогут выполнять функции сотового телефона. Во-вторых, носимое устройство также поступит с сертификацией Google, а значит оно будет оснащен программным обеспечением Wear OS.
Ожидается, что новинка от Nokia будет доступна в Европе и США. Точных характеристик, к сожалению, пока что нет. В любом случае презентация новинки будет отличным сюрпризом для всех поклонников бренда.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лазерного МФУ Xerox B1022. Многофункциональное лазерное монохромное устройство Xerox B1022 обеспечит качественное копирование, сканирование и печать документов формата до А3 с достаточно интенсивной месячной нагрузкой для малого и среднего бизнеса. При сравнительно невысокой цене аппарата офис получает все возможности современного документооборота, включая мобильную печать, плюс, при необходимости, дополнительные функции за счёт опционального апгрейда. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор лазерного МФУ Xerox B1022: документы до А3 с минимумом расходов".