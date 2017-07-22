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XIGMATEK Overtake - компьютерный корпус нового поколения

05 февраля 2020, 19:35


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Сегодня компания XIGMATEK анонсировала массивный Super Tower корпус под названием Overtake, окруженный закаленным стеклом с трёх сторон. Радуга, создаваемая вентиляторами, из синего, зелёного и красного цвета никого не оставит равнодушным

Корпус XIGMATEK Overtake


Стальное внутреннее шасси позволяет вместить большое количество вентиляторов для создания системы с несколькими независимыми контурами жидкостного охлаждения. Центром внимания этого корпуса являются его вентиляционные панели, которые включают четыре 120 мм (или три 140 мм, или два 200 мм) передних воздухозаборника, три 120 мм или два 140 мм нижних воздухозаборника, два 140/120 мм верхних воздухоотводчика, расположенных вдоль вертикальной перегородки корпуса, и два 140/120 мм задних воздухоотводчика.

Корпус XIGMATEK Overtake


Конструкция корпуса дает возможность монтировать: четыре больших радиатора 280х140 мм вдоль задней панели, массивный 420х140/480х120 мм вдоль передней панели, 280х140 мм вдоль перегородки и 360х120/280х140 мм радиатор вдоль нижней части. В главном отсеке Xigmatek Overtake располагается место для материнской платы, формата ATX, M-ATX, E-ATX и 9 слотов расширения. Также присутствует возможность вертикального расположения для трехслотовых видеокарт. Главный отсек позволяет устанавливать видеокарты, длиной до 38 см и процессорные кулеры, высотой до 18 см. Зона накопителей включает четыре отсека для дисков. Все четыре поддерживают 2,5-дюймовые диски, в то время как два из них также поддерживают и 3,5-дюймовые. Отсек блока питания позволяет устанавливать блоки, длиной до 22 см.

Корпус XIGMATEK Overtake


Передняя панель подключения включает в себя два USB 3.0, разъемы USB 2.0 и HDAudio. Размеры корпуса 485x247x566 мм (ДхШхВ).

Корпус XIGMATEK Overtake


Специальная конструкция шасси позволяет аккуратно укладывать кабели, а прозрачное закаленное стекло позволит наслаждаться всей красотой вашего компьютера.

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Компания пока не раскрывала цены на этот корпус.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью "Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка". Выбрать лучший компьютерный корпус непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный компьютерный корпус, для других - самый просторный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший компьютерный корпус в любой ценовой категории - от самого доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка"

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