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Snapdragon 865 поможет записать 8K даже Sony IMX586

05 февраля 2020, 20:36


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Qualcomm продемонстрировала, что с помощью процессора Snapdragon 865 даже 48-мегапиксельная камера Sony IMX586 сможет записывать видео в формате 8К. Несмотря на то, что Sony IMX586 была выпущена не так давно - это был по сути первый Sony, который использовал технологию Quad Bayer для производства высококачественных 12-мегапиксельных фотографий.

imx586


Однако по сравнению с 108-мегапиксельными датчиками сегодня эти возможности Sony уже кажутся устаревшими. Однако с помощью Snapdragon 865 даже камера Sony IMX586 способна получить возможности, которые не имеет сегодня ни один смартфон - снимать в формате 8К. Что и было продемонстрировано на видео.

Все благодаря новому чипу Spectra 480 ISP (процессор обработки сигналов изображения), позволяющему предложить вдвое большую скорость обработки данных, чем его предшественник в Snapdragon 855. На техническом уровне он позволяет записывать и обрабатывать 33 мегапикселя на кадр, что даже при 30 кадрах в секунду уже является довольно большой нагрузкой.

Конечно, ни Sony IMX586, ни Snapdragon 865 не работают изолированно, и фактическая производительность и выход также будут зависеть от других компонентов, в частности от используемой памяти (ОЗУ) и типа хранения данных.

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Учитывая, что Snapdragon 865 будет питать большинство флагманских телефонов этого года, запись видео 8K почти кажется решенным делом. В дополнение к записи 8K, Spectra 480 ISP также включает такие функции, как неограниченная замедленная запись 960 кадров в секунду, 200-мегапиксельная фотосъемка и запись видео 4K HDR с одновременной съемкой 64-мегапиксельной фотографии.



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