РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

AOC анонсировала серию Full HD мониторов начального уровня

06 февраля 2020, 09:00



Монитор Samsung C27F390FHI
Недорогой изогнутый монитор для полного погружения
11 500 р
12 990


Специалисты по дисплеям AOC объявили о трех новых моделях из своей линейки мониторов, начального уровня серии B2 с диагональю 21,5", 23,8" и 27" дюймов.

монитор aoc


Все три модели имеют тонкие рамки с трёх сторон и разрешение Full HD (1080p). Мониторы выполнены в ультра тонком профиле с аккуратной задней частью с поддержкой креплений VESA и имеют широкие углы обзора 178°, что гарантирует неизменность цвета с любой точки зрения. Модель 22B2H, с диагональю 21,5", построена на матрице VA. А модели 24B2XH 23,8" и 27B2H 27" оснащены панелями IPS, воспроизводящими более натуральные цвета. Входы VGA и HDMI 1.4 позволяют легко подключать различные устройства. Все три модели подходят для рабочего стола любого пользователя, который ищет простой и экономичный экран.

монитор aoc


Мониторы серии B2 обеспечивают солидный набор функций: высокое разрешение Full HD, качественную цветопередачу в панели IPS (24B2XH и 27B2H) и впечатляющий контраст, который обеспечивает панель VA (22B2H). Мониторы подходят, как для работы и учебы, так и для просмотра фильмов или игр. Все панели поддерживают частоту обновления 75 Гц, отображая на 25% больше кадров в секунду, чем обычный монитор 60 Гц, что позволяет добиться более плавных движений курсора и видео.

монитор aoc


Несмотря на то, что это устройства начального уровня, их дизайн таков, что края панели сливаются с рамками, создавая впечатление парящего изображения. Такой дизайн позволяет повысить производительность мультимониторных установок без, отвлекающих внимание, краёв.

монитор aoc


Все три модели серии B2 оснащены входами VGA и HDMI, а также выходом для наушников. Это означает, что даже устаревшие ПК, использующие VGA, могут быть подключены к этим дисплеям. Кроме того, современные источники, такие как настольные или мобильные ПК, DVD или Blu-ray плееры, игровые консоли и другие, легко подключаются через HDMI.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка". Выбрать лучший компьютерный корпус непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный компьютерный корпус, для других - самый просторный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший компьютерный корпус в любой ценовой категории - от самого доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Gigabyte выпустила игровой монитор Aorus FI27Q с частотой обновления 165 Гц
  • Анонс ViewSonic VX85: новая линейка IPS-мониторов, получившая награду iF Design Award
  • Анонс MSI Optix MEG381CQR: игровой изогнутый монитор с сертификатом VESA DisplayHDR 600
  • AOC представила два новых 27-дюймовых монитора с отличными характеристиками
  • Анонс Philips 243B9: экологичный монитор с док-станцией USB-C

    • следующая новость
    Audio-Technica выпустила в России трио внутриканальных наушников E-серии

    предыдущая новость
    Snapdragon 865 поможет записать 8K даже Sony IMX586

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Главные новости за неделю Обзор смартфона OPPO Reno2 Z: крепкий середнячок с выдвигающейся камерой Главные новости за неделю Обзор vivo NEX 3: футуристичный флагман для тех, кто в теме Главные новости за неделю
    Главные новости за неделю Обзор смартфона OPPO Reno2 Z Главные новости за неделю Обзор смартфона vivo NEX 3 Главные новости за неделю
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    6 февраля, 2020

    Xiaomi Mi 10 будет использовать оперативную память LPDDR5

    Realme презентовала новый бюджетный смартфон

    iOS 13.4 сможет превратить устройства Apple в ключи от автомобиля

    Большая утечка о Motorola One 2020: новые 5G-смартфоны на Snapdragon 865 и 765

    Audio-Technica выпустила в России трио внутриканальных наушников E-серии

    AOC анонсировала серию Full HD мониторов начального уровня

    5 февраля, 2020

    Snapdragon 865 поможет записать 8K даже Sony IMX586

    XIGMATEK Overtake - компьютерный корпус нового поколения

    Nokia может представить новые смарт-часы на MWC 2020

    В сеть попал патент возможно будущего смартфона OnePlus

    Время автономной работы новых Galaxy Buds + вырастет почти вдвое

    В России появилась гибридная Wi-Fi + PLC mesh-система TP-Link Deco P9

    Тизер Samsung Galaxy M31 рассказал о мощной 64-Мп камере смартфона

    Преемник флагманской камеры Fujifilm X-T3 официально выйдет 26 февраля

    Asus рассекретила четыре новейших процессора AMD Epyc Rome

    LG и ZTE отказались от участия в MWC 2020 из-за вспышки коронавируса

    Анонс Fujifilm X100V: компактная камера премиум-класса

    4 февраля, 2020

    AMD Radeon Pro W550 может вскоре появиться в продаже

    Ноутбук Acer ConceptD 5 Pro появился в России с ценником от 139 990 рублей

    Samsung выпустила обновление для умных часов Gear S2

    ССЫЛКИ