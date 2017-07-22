AOC анонсировала серию Full HD мониторов начального уровня
06 февраля 2020, 09:00
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Специалисты по дисплеям AOC объявили о трех новых моделях из своей линейки мониторов, начального уровня серии B2 с диагональю 21,5", 23,8" и 27" дюймов.
Все три модели имеют тонкие рамки с трёх сторон и разрешение Full HD (1080p). Мониторы выполнены в ультра тонком профиле с аккуратной задней частью с поддержкой креплений VESA и имеют широкие углы обзора 178°, что гарантирует неизменность цвета с любой точки зрения. Модель 22B2H, с диагональю 21,5", построена на матрице VA. А модели 24B2XH 23,8" и 27B2H 27" оснащены панелями IPS, воспроизводящими более натуральные цвета. Входы VGA и HDMI 1.4 позволяют легко подключать различные устройства. Все три модели подходят для рабочего стола любого пользователя, который ищет простой и экономичный экран.
Мониторы серии B2 обеспечивают солидный набор функций: высокое разрешение Full HD, качественную цветопередачу в панели IPS (24B2XH и 27B2H) и впечатляющий контраст, который обеспечивает панель VA (22B2H). Мониторы подходят, как для работы и учебы, так и для просмотра фильмов или игр. Все панели поддерживают частоту обновления 75 Гц, отображая на 25% больше кадров в секунду, чем обычный монитор 60 Гц, что позволяет добиться более плавных движений курсора и видео.
Несмотря на то, что это устройства начального уровня, их дизайн таков, что края панели сливаются с рамками, создавая впечатление парящего изображения. Такой дизайн позволяет повысить производительность мультимониторных установок без, отвлекающих внимание, краёв.
Все три модели серии B2 оснащены входами VGA и HDMI, а также выходом для наушников. Это означает, что даже устаревшие ПК, использующие VGA, могут быть подключены к этим дисплеям. Кроме того, современные источники, такие как настольные или мобильные ПК, DVD или Blu-ray плееры, игровые консоли и другие, легко подключаются через HDMI.
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